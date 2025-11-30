La IA irrumpe en el Principado para aligerar burocracia: así funcionará "Vera" para agilizar las contrataciones públicas

La inteligencia artificial (IA), fenómeno mundial que está transformando la vida diaria y la actividad de las empresas, llega también a los funcionarios asturianos. "Hoy, para sacar adelante una licitación, muchos funcionarios tienen que copiar y pegar de otros pliegos. Pueden pasarse días buscando en los buscadores y en la plataforma de contratación. Eso puede acabarse ahora", explica Albert Riera, cofundador de la empresa Tendios, una compañía que desarrolla inteligencia artificial especializada en contratación pública y que desde septiembre trabaja con la Administración asturiana.

La IA con la que cuenta ya el Principado se llama Vera (derivado de veracidad en latín). Es una tecnología entrenada específicamente para la contratación pública, diseñada para aligerar trámites y agilizar la preparación de licitaciones. Se trata de un asistente similar al ChatGPT, pero adaptado al ámbito administrativo, que acompaña a los funcionarios y puede redactar pliegos y documentos de forma asistida o semiautomática.

Esta herramienta es capaz de elaborar en minutos documentos que hoy pueden requerir varios días de trabajo. "Calculamos que se puede ahorrar desde un 60% hasta un 80% del tiempo en la fase de redacción de una licitación", concreta Riera. Asturias se sitúa así entre las comunidades pioneras en implantar IA en esta área fundamental de la gestión pública: solo en España, las licitaciones mueven casi el 20 por ciento del PIB. "A pesar de ello, es un proceso muy burocrático, tedioso, un mundo de PDF y trabajo manual", añade el cofundador de Tendios, compañía que ganó la adjudicación mediante un contrato de un año prorrogable.

Riera defiende que la introducción de herramientas como Vera será inevitable. "Implantar inteligencia artificial ya no es opcional, creemos que es una obligación. Estamos hablando de dinero público que tiene que ser tratado de forma eficiente", señala. Conoce bien el proceso: ha participado en múltiples licitaciones desde la empresa privada y lo resume con una imagen gráfica. "Muchas veces, para las empresas se convierte en una batalla de poetas: el objetivo pasa a ser escribir el pliego más largo y complejo y presentar la oferta más extensa. El futuro irá hacia pliegos más eficientes, cortos y al grano, y en eso la IA tiene mucho que decir".

El Principado espera también que esta tecnología favorezca a medianas y pequeñas empresas con capacidad para ganar concursos, pero que en muchos casos ni siquiera se presentan por falta de recursos para preparar pliegos complejos, a diferencia de las grandes compañías, que suelen acudir a todas las convocatorias. "La IA puede democratizar el acceso a las licitaciones. Hay muchas empresas grandes que licitan simplemente porque pueden hacerlo. A menudo, en los pliegos hay exigencias absurdas que se meten por meter", subraya Riera. Reducir esas barreras permitiría aumentar la competencia y abrir oportunidades al tejido empresarial regional.

La herramienta implantada en Asturias se ha entrenado con todas las licitaciones públicas españolas de los últimos cinco años. Comprende tanto el marco jurídico como las necesidades técnicas de cada contrato. El asistente podrá utilizare para cualquier tipo de contratación púbica, tantos grandes contratos como menores.

La IA analiza casos similares, incorpora la terminología jurídica adecuada, estructura el documento y ofrece una versión completa para que el funcionario la revise y la adapte. Todo ello siguiendo la normativa estatal y ajustándose, si es necesario, a particularidades autonómicas, ya que algunas comunidades aplican criterios propios en materia de contratación.