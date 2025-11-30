El módulo 10 de mujeres de la cárcel de Asturias conmemora el 25-N con una actuación musical y de baile

Las internas de módulo 10 de respeto, exclusivamente femenino, conmemoraron este sánado, 29 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con una serie de actividades realizadas en el centro penitenciario de Asturias, entre las que se contó la actuación, por primera vez juntos, de los hermanos José T., "el Sabina de Gijón", y Robert T., con su grupo de baile Claqué Asturias.

Un momento de la actuación. / LNE

De forma totalmente altruista y durante tres horas, la actuación logró crear un gran ambiente, que las internas nunca olvidarán, ya que también fueron integradas en el espectáculo.

Reclusas y organizadores de las actividades han querido agradecer "a estos dos fantásticos hermanos y su grupo, al equipo del módulo 10 y a la dirección por haber permitido que la actuación se realizase: así es la reeducación y la reinserción", indicaron.