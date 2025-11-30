Paloma Marín, ovetense y vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores: "Varias empresas asturianas van a salir a Bolsa, lo que les permitirá crecer y consolidarse"

Paloma Marín Bona (Oviedo, 1973) fue nombrada hace un año vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) –el organismo de supervisión e inspección– tras ocupar la dirección general de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia del Banco de España. Alumna del colegio Santo Ángel de la Guarda, en el barrio ovetense de Otero, y de los Dominicos, recuerda con cariño su primer trabajo remunerado, "embuchando" publicidad en los periódicos de LA NUEVA ESPAÑA cuando tenía 18 años. Se licenció en Derecho por la Universidad de Oviedo y posee un máster en Derecho Europeo por el Colegio de Europa, en Brujas (Bélgica), "gracias a una beca del Principado de Asturias", resalta en señal de agradecimiento a su tierra, a la que regresa menos de lo que le gustaría. Eso sí, no suele faltar, todas las nocheviejas, a la San Silvestre ovetense. Corre con sus hijos. "Aunque ya me dejan atrás".

En diciembre cumple un año en el cargo de vicepresidenta de la CNMV. Haga balance.

El balance es positivo. Ha sido un año de mucha intensidad. Además de tener operaciones corporativas importantes, entre otras la opa del BBVA sobre el Sabadell, hemos hecho cambios importantes en la casa.

¿De qué tipo?

En el ámbito de la protección del inversor hemos creado un nuevo departamento, centrado en la lucha contra el fraude financiero y la educación financiera. Es un foco muy relevante para nosotros . Y otro ámbito en el que hemos hecho un gran esfuerzo es el de la transformación digital. La organización lo requería, ya no solo para mejorar los procesos internos utilizando la digitalización y la inteligencia artificial, sino para perfeccionar nuestra supervisión de entidades, que también utilizan la inteligencia artificial. Y también estamos muy centrados en todas las iniciativas que están relacionadas con el impulso de los mercados de capitales.

¿En qué sentido?

Viene de la Comisión Europea, con el "informe Draghi". Se pretende impulsar una forma de financiación a largo plazo para nuestras empresas que ayude a mejorar su competitividad y productividad, y a competir en mercados globales más complejos. La financiación que no es bancaria –que es la de los mercados de capitales, la salida a Bolsa y la entrada de capital privado– es la vía para que las empresas, especialmente aquellas con mayor potencial, puedan abordar proyectos a medio y largo plazo.

¿Aumenta el fraude financiero?

Se ha incrementado exponencialmente. Nos preocupa por la digitalización y la sofisticación en los métodos de las estafas. Tienen mucho que ver con el uso más frecuente de las redes sociales. Estamos trabajando en este ámbito, lanzando alertas con una lenguaje accesible para que la ciudadanía sea consciente de los riesgos a los que se enfrenta.

«Hemos contratado analistas de datos y estamos utilizando la IA para detectar en la red chiringuitos financieros»

¿Tiene medios suficientes la CNMV para bucear en las redes en busca de actividades de inversión fraudulentas?

Este año hemos incorporado a 81 personas nuevas en la CNMV, lo que supone el 20% del total de nuestra plantilla, y entre ellas hay perfiles de analistas de datos para trabajar en la elaboración de mecanismos e instrumentos que utilizan la inteligencia artificial. Necesitamos perfeccionar nuestras "arañas" para detectar lo que llamamos chiringuitos financieros, entidades que prestan servicios financieros sin estar autorizados para ello y que están en nuestra lista de empresas "alertadas", nuestra lista negra.

Sin la colaboración de las grandes plataformas digitales va a ser difícil el rastreo.

Lograr esa colaboración ha sido muy difícil y lo sigue siendo en algunos casos. Pero es verdad que hay algunas, como es el caso de Google o Meta, que han cambiado su enfoque de cara a detectar en sus plataformas anuncios de productos y servicios de inversión de entidades que no estaban autorizadas para ello. Esto es clave para nosotros. Hay otras plataformas que no están colaborando y de ahí que hayamos abierto expedientes sancionadores.

«La regulación de las criptomonedas es incompleta y no garantiza la protección del inversor»

La reciente multa de 5 millones a la red X, ¿es un toque de atención al sector?

Hace años que estamos trabajando con estas plataformas, alertándoles de que existe una norma que les obliga a asegurarse que la publicidad de servicios de inversión en sus redes sociales está hecha por empresas autorizadas para ello. El caso de X es importante y esperamos que sea una señal clara al mercado y a otras plataformas de la necesidad de colaborar e n la lucha contra esta lacra que es el fraude financiero.

La oferta de productos financieros en las redes no para de crecer, algunos vinculados, por ejemplo, a la financiación colectiva (crowdfunding) , que ha llegado a sectores como el de la inversión inmobiliaria.

Efectivamente, y está también el ámbito de los criptoactivos. Tenemos que estar alerta ante los desarrollos de los mercados y la sofisticación del fraude. Y donde estamos poniendo el foco es en la educación financiera. Es clave educar al consumidor, al inversor y al ciudadano en general sobre las posibilidades que tienen de invertir en los mercados de capitales, en bonos, en acciones, en planes de pensiones..., pero al mismo tiempo que lo hagan sobre la base de fuentes fiables y creíbles de información. Ahí es donde nos preocupa que se dejen llevar por anuncios de empresas o de "fininfluencers" que no tengan la capacidad para dar ese asesoramiento y caigan víctimas de estafas.

Con la inteligencia artificial se puede convertir cualquier rostro conocido en anunciante de un producto financiero.

Hay muchos casos de suplantación de famosos. Incluso están suplantando a la CNMV para animar a invertir en determinados productos. Ahí nuestro mensaje es desconfiar de todo aquello que pueda ser una inversión rápida y millonaria cuando suena extraño y no viene de una fuente creíble. Y cercionarse de que esa entidad no está en la lista de chiringuitos financieros que publica la CNMV. Estamos colaborando mucho con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para detectar estas posibles estafas y ayudar a las víctimas para proceder a la denuncia.

«Google y Meta están colaborando en la lucha contra el fraude financiero y la multa a la red X esperamos que sirva de señal»

Destaca la importancia de la educación financiera para evitar el fraude, pero supongo que también lo será la regulación. Esta semana comentaba el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, que es más fácil adquirir criptomonedas que una acción o un bono. ¿Falta regulación en las criptos o sobra en el mercado tradicional?

Con las criptomonedas tenemos un ámbito jurídico todavía incipiente e incompleto. Es una regulación parcial, no comparable a la de instrumentos financieros tradicionales. Sobre las criptomonedas, desde la CNMV lanzamos siempre una alerta de precaución. Se puede perder todo fácilmente, no hay un fondo de garantía del inversor en el caso de que la empresa vaya mal y además el mundo criptoactivo tiene un componente muy relevante de especulación, lo que se invierte no va a la economía real, a la economía productiva.

¿Y con respecto a la regulación de los instrumentos tradicionales?

Efectivamente ha podido haber un exceso de regulación que viene de la crisis financiera global. A partir de ella se ha aprobado un marco normativo mucho más proteccionista y garante del inversor solicitando a las empresas, probablemente, un exceso de información y transparencia que ahora mismo se ha visto que dificulta el ganar competitividad en un mercado global. Tenemos marcos en otras jurisdicciones quizás menos estrictos en términos de transparencia, requisitos y burocracia. Por tanto estamos revisando ese marco normativo del que nos hemos dotado en los último años para simplificarlo. Con ello no queremos decir que queramos desregular. Esto no puede ser un péndulo. Pasar de la sobreregulación a un déficit. El objetivo último es proteger al inversor, pero se puede mejorar la regulación para hacerla más eficiente y ayudar a las empresas a ganar en competitividad en los mercados y evitar que las pymes se vean desbordadas por un cúmulo de requisitos que dificultan salir a los mercados.

En la UE soplan vientos de simplificación. ¿Eso supone desregulación?

No puede equivaler a desregulación, pero sí que hay una reflexión a nivel nacional y europeo de la necesidad de simplificar requerimientos o evitar duplicidades en información. No equivale a desregular sino a regular mejor.

«Estamos revisando el marco normativo de los instrumentos financieros para simplificarlo, afecta a a la competitividad»

En Asturias se está incrementando el número de empresas que cotizan en Bolsa. A las tradicionales como Duro Felguera se sumaron otras como GAM, Izertis, Seresco o Asturiana de Laminados y ahora se sabe que preparan el salto Treelogic y TSK. ¿Notan un interés creciente de las empresas asturianas?

Son excelentes noticias, y yo no puedo estar más contenta, que pymes asturianas den el salto al mercado regulado. Tenemos el ejemplo de Izertis , que incluso este verano pasó del mercado de crecimiento (BME Growth) al mercado continuo. Hay un potencial de la pyme asturiana que se está especializando en muchos ámbitos, como el de la tecnología, y hay que incentivar ese salto.

¿Qué supone?

Poder optar a una financiación a largo plazo y a un desarrollo de estrategia y de crecimiento mayor. Esto les va a beneficiar ya no solo en la profesionalización de la pyme, también en la visibilidad que se le va a dar, en una mayor credibilidad, transparencia y buen gobierno. Y además todo esto atrae talento de fuera, que es necesario. Esas incorporaciones de pymes asturianas a la Bolsa son noticias muy positivas y ojalá haya más. Estamos trabajando para que así sea.

Hay varias en trámites. ¿No?

Hay alguna, efectivamente.

¿Además de TSK y Treelogic?

Todavía no hay nada público, por lo cual no puedo contar mucho más, pero sí hay empresas con las que estamos trabajando en esa dirección de que puedan salir al mercado regulado.

¿Y hay empresas que acuden a Bolsa como salvavidas ante situaciones difíciles?

El salvavidas es a corto plazo y lo que buscamos son proyectos que a las empresas les permitan crecer a largo plazo y consolidarse.

«En las pymes asturianas hay proyección, especialización y potencial para crecer»

TSK se está planteando salir a Bolsa a través de una nueva vía, el "Easy Access". ¿En qué se diferencia de la vía tradicional?

Es una de las medidas que aprobó recientemente la CNMV y consiste en que empresas de una capitalización mínima de 500 millones puedan salir a Bolsa sin tener que colocar las acciones, el llamado "free floating", en ese momento. Se aprueba la salida y se les da hasta 18 meses para decidir qué momento es más oportuno para ellas para colocar esas acciones.

¿Por qué?

Porque nos hemos encontrado con situaciones de volatilidad por situaciones macroeconómicas complejas que pueden impactar negativamente a la salida a Bolsa de estas empresas que no son muy grandes. Facilita que sea la propia entidad la que decida en qué momento va a colocar esas acciones en el mercado. Es novedoso y esperamos que motive a empresas a salir a Bolsa.

¿Sigue actuando como barrera a la salida a Bolsa el carácter familiar de muchas empresas asturianas y su temor a perder el control?

Es un miedo común en las pymes. En las conversaciones con ellas este tema siempre sale. La pérdida de control de los accionistas fundadores da siempre miedo. Hay fórmulas para no perder ese control. Están las acciones de lealtad, que significa la posibilidad de tener un doble voto en las acciones que mantienen estas familias. Además, ese riesgo de pérdida de control se compensa significativamente con lo que supone salir a Bolsa en profesionalización de la empresa, visibilidad, transparencia, gobernanza, atracción de talento, creación de empleo, internacionalización...

El Banco de España ha perdido peso asturiano. Usted se fue a la CNMV, el valdesano Ángel Gavilán dejó de ser el director general de Economía… ¿Qué pasa?

Como vicepresidenta de la CNMV soy consejera nata del Banco de España, tengo derecho de voz y de voto. Por lo tanto todavía tengo una vinculación muy importante y desde la CNMV contribuyo con la visión de mercados que tengo ahora.

La renuncia de Gavilán fue una sorpresa.

Bueno, cuando llegan nuevos mandatos de los gobernadores hay muchas veces remodelaciones en sus colaboradores. Ha ocurrido en otras ocasiones. No entraría en más detalles.

¿Cómo ve la situación económica de Asturias?

Soy positiva. Centrándome en la pyme asturiana creo que hay proyección, especialización y potencial para crecer. La compra de Indra del antiguo taller de Duro Felguera también es una buena noticia porque la Defensa es un sector muy relevante en e l que Asturias va a estar muy presente.