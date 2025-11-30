El PP asturiano carga contra el pacto presupuestario con Tomé, que "estaba cerrado hace un mes" y en el que la tasa turística "no es novedad"

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, ha afirmado que el acuerdo presupuestario alcanzado en Asturias entre el Ejecutivo regional y la diputada Covadonga Tomé “no ha sido una sorpresa” y sostiene que “los presupuestos estaban cerrados y acordados desde hace un mes”. El presidente del PP de Asturias ha calificado las cuentas que mañana tiene previsto aprobar el Ejecutivo de “infladas e irreales, como todos los presupuestos presentados por Adrián Barbón en los últimos seis años”, y ha recalcado que su partido “no puede estar bajo ningún concepto en esta negociación”.

El dirigente popular ha argumentado que las cuentas autonómicas “insisten en depositar sobre los asturianos el peso de una carga fiscal insoportable e injusta, que resta competitividad al territorio”. Ha reprochado al Gobierno regional una política tributaria que, en su opinión, “ahonda en el error de gestión de los últimos 30 años” y dificulta “al que emprende, a las empresas, a los empresarios y a los autónomos”. Frente a esa orientación, ha defendido “una fiscalidad justa y apropiada” que dinamice el mercado y permita “ingresar más sin subir impuestos”.

Según Queipo, la posición del PP obedece a razones de fondo y no a táctica parlamentaria: “Nosotros no podemos bajo ningún concepto estar en esta negociación presupuestaria”, ha remarcado, aludiendo a que el pacto con Tomé “responde a una ideología de subida de impuestos y aparición de tasas” que su formación rechaza.

Críticas a la “tasa turística voluntaria”

El líder popular ha centrado parte de sus críticas al compromiso de aplicación el próximo verano de una “tasa turística voluntaria”. Ha asegurado que el PP “no es partidario de ninguna tasa turística” y ha cuestionado que la incorporación de la medida pueda presentarse como un logro de la diputada. “Lo que me sorprende es que Covadonga Tomé lo presente como un éxito cuando es una propuesta que el señor Barbón ya defendía desde hace tiempo”, ha señalado.

Queipo sostiene que el sector turístico “necesita menos cargas burocráticas y menor presión fiscal”, y advirtió de que “aplicar nuevas tasas va en la dirección contraria de lo que necesita la economía asturiana”. En su análisis, la prioridad debería ser “simplificar trámites y favorecer la actividad” para hostelería y turismo.

En todo caso, Queipo sostiene que el proceso de negociación de las cuentas abierto por el Principado fue "falso", porque "ya estaban acordadas".