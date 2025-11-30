El Principado refuerza su compromiso con la Red de Casas de Acogida, fundamental en la atención a víctimas de la violencia de género

Un refuerzo para apoyar el trabajo de la Red de Casas de Acogida. Con este objetivo el Gobierno de Asturias ha transferido durante 2025 a Cruz Roja 1,3 millones de euros, 190.000 euros más que en 2024.

Este incremento presupuestario ha permitido acometer mejoras en estos centros que nacieron con el fin de ofrecer apoyo psicosocial, atención de emergencia y alojamiento para víctimas de violencia de género. Todo con un enfoque centrado en la recuperación personal y la atención integral de las mujeres.

Novedades

Fruto de ese compromiso del Principado con la labor de la Red de Casas de Acogida, cuyo buque insignia es la Casa Malva, son las novedades que han empezado a ponerse en marcha este mismo año.

Dos nuevos pisos tutelados (uno en Oviedo y otro Gijón). El piso de Gijón ya forma parte de la red y la previsión es que el de Oviedo se incorpore próximamente.

Reparación y adecuación de edificios e instalaciones. Una operación en la que se ha renovado mobiliario y enseres.

Un proyecto vacacional desarrollado este verano en uno de los pisos tutelados integrados en la Red. El objetivo es ofrecer un espacio de esparcimiento a las mujeres usuarias de la Casa Malva y a sus hijos e hijas.

Precisamente, esta última iniciativa que se puso en marcha por vez primera en 2025 y terminó a mediados de septiembre, la disfrutaron 10 unidades familiares: 10 mujeres, 17 hijas/os y una persona a cargo.

El proyecto además, fue valorado muy positivamente por todas las usuarias que mostraron un alto nivel de satisfacción tanto con la propuesta inicial como con su desarrollo durante la estancia, ya que para las usuarias supuso un respiro importante en su dinámica cotidiana.

Un aliado para las mujeres víctimas de violencia de género

La Red de Casas de Acogida del Gobierno del Principado de Asturias está formada por un conjunto de viviendas y pisos tutelados para la atención integral de las víctimas de violencia de género. Ofrece atención de emergencia y alojamiento, y proporciona el apoyo psicosocial para la recuperación personal y la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, que podrán ir acompañadas de sus hijos/as y de las personas a cargo que puedan tener.

Esta red permite dar cobertura a situaciones tanto de emergencia como de larga estancia y en los casos que sea necesario, las mujeres pueden acceder además a pisos tutelados.

Combatir la violencia de género es una prioridad del Gobierno del Principado de Asturias, por ello, centran su acción en la atención, la protección y la recuperación de las mujeres que la sufren.

En la actualidad, la Red de Casas de Acogida está formada por, además de la Casa Malva y de las casas de acogida de Oviedo y Avilés, por 24 pisos tutelados:

13 Gijón (12 en el recinto Casa Malva, incorporado este año).

5 Oviedo.

1 Avilés

1 Castrillón.

1 Valdés (programa de vivienda vacacional).

1 Langreo.

2 Corvera