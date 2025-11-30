Queipo, en la manifestación del PP contra la corrupción de Sánchez: "Esto no es gobierno, es una mafia organizada"

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha calificado la situación política nacional de “absolutamente anormal” y ha reclamado la convocatoria urgente de elecciones generales durante su participación en Madrid en la protesta convocada por el PP “contra la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez”. El dirigente popular ha acudido acompañado por la secretaria general, Beatriz Llaneza, además de diputados nacionales y regionales, alcaldes, concejales y decenas de representantes de juntas locales de Asturias.

Queipo ha descrito la convocatoria como “una protesta pacífica y necesaria”, al considerar “lógico y razonable manifestarse ante un gobierno absolutamente asediado por la corrupción”. En declaraciones a los medios, ha señalado que lo sucedido “en los últimos días, semanas e incluso a lo largo de esta legislatura” constituye “algo inaudito”. El líder popular encuadró así su llamamiento a “elevar la voz” y a responder, dijo, “con movilización cívica”.

A preguntas de los periodistas, ha enumerado casos judiciales que, a su juicio, explican la protesta. Ha afirmado que “el fiscal general del Estado ha sido condenado, un exsecretario de Organización del PSOE ha entrado en prisión y otro ha estado en preventiva, pudiendo volver a entrar”, y ha añadido que el exministro José Luis Ábalos, “siendo diputado del Congreso, está pasando noches en la cárcel con su acta en la mano”. Para Queipo, esa concatenación de episodios ha generado “una situación tan anormal” que, en sus palabras, “es imposible no manifestarse pacíficamente”.

“No es un Gobierno, es una mafia organizada”

El presidente del PP asturiano ha elevado el tono al afirmar que “esto no es un Gobierno, es una mafia organizada”, y ha defendido que “lo que hay que hacer es convocar elecciones cuanto antes”. Sobre una hipotética moción de censura, ha admitido que “no da en números”, por lo que ha insistido en un adelanto electoral como “salida limpia” a la crisis. “Pedro Sánchez no debería ni siquiera haber comenzado la legislatura”, ha afirmado.

Queipo considera que “la gente está harta; España está harta; Asturias está harta de lo que está ocurriendo” y denuncia que el Ejecutivo “carece de presupuestos, de proyecto político y de horizonte, más allá de mantenerse en el sillón”. En su valoración, la falta de una hoja de ruta “a corto, medio o largo plazo” refuerza la necesidad de consultar a las urnas.

Un momento de la intervención de Alberto Núñez Feijóo. / PP

Coincidencia con la protesta de autónomos

El líder popular asturiano se ha referido también a la coincidencia de fecha con la manifestación nacional de autónomos en Madrid contra el incremento de cuotas y la burocracia. “Los autónomos tienen todo nuestro apoyo; el Partido Popular siempre ha sido el partido de los autónomos”, ha dicho, al tiempo que ha justificado la coincidencia por “causas de fuerza mayor”. ha añadido que “compañeros del partido” acompañarían a los trabajadores por cuenta propia en concentraciones en toda España.