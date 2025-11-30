Por qué se rompe la unidad en la lucha contra el peaje del Huerna y ya hay varios frentes judiciales

La unidad política, social y económica en Asturias para luchar por el fin del peaje del Huerna (autopista AP-66), a raíz del dictamen de la Comisión Europea que considera ilegal su ampliación, empieza a resquebrajarse. Al menos en el plano jurídico, donde se han puesto en marcha varias acciones, pero ninguna de ellas de forma conjunta.

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha anunciado que interpondrá un recurso contencioso-administrativo, junto a las asociaciones de transporte integradas en la patronal. Esta iniciativa se suma a la del propio Principado, que ya ha presentado una acción de nulidad ante el Estado por la ampliación que examina Bruselas. El Gobierno regional no descarta acudir a los tribunales y considera este paso como la antesala de un litigio, pero insiste en priorizar la vía política, que pasa por convencer al Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, que por ahora se niega a rescatar el peaje. Para los empresarios, en cambio, esa vía está agotada y solo queda la Justicia.

En paralelo, el Gobierno asturiano mantiene abiertas acciones conjuntas con Galicia y Castilla y León. En ese frente común también se contemplan medidas jurídicas, pero por el momento el Principado ha presentado el recurso de nulidad en solitario.

No es la única cuestión judicial relacionada con el peaje. A las anteriores se suma la iniciativa de Daniel Ripa, exdiputado de Podemos, que presentó una denuncia ante la Fiscalía para reclamar la devolución de los importes del peaje recaudados durante las obras del argayo y los túneles. Ripa apoyó su petición en una sentencia del Tribunal Supremo sobre la AP-9 gallega. El Principado aseguró entonces que estudiaría su posible aplicación, pero, por el momento, no ha dado ningún paso sobre esta casuística.

Las diferentes acciones judiciales vienen a confirmar, tal y como dicen en privado algunos miembros de la Alianza por las Infraestructuras, que es la institución que reúne a partidos políticos, agentes sociales, empresarios y usuarios, que la unidad pretendida y mostrada en la manifestación en Oviedo da signos de agotamiento.

Mientras tanto, en el otro lado del tablero político, el Ministerio de Transportes sigue con su hoja de ruta intacta: esperar al pronunciamiento definitivo de la Comisión Europea, que todavía tiene que elevar el expediente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En Transportes no piensan cambiar su postura pese a la presión política de los territorios. De hecho, el Ministerio todavía no ha contestado a una carta conjunta de Asturias, Galicia y Castilla y León n.

Barbón presume de la mejora del aeropuerto: "Antes era un erial"

Adrián Barbón reivindicó la mejora de las conexiones en un acto de la FSA en Oviedo, coincidiendo con el segundo aniversario de la apertura de la Variante de Pajares. "Ya la han utilizado más de dos millones de viajeros", aseguró. También defendió la evolución del aeropuerto de Asturias. Desde que llegó a la Presidencia, dijo, el Principado ha impulsado la promoción de rutas, lo que ha multiplicado los destinos y los pasajeros. "Cuando llegué, el aeropuerto era un erial, , incidió el presidente, que cargó contra sus adversarios políticos por no reconocer los avances en movilidad. "Antes no callaban la boca con el aeropuerto. Poco más y decían que era un ‘corral de gochos’, como decía mi güela".

En cuanto a la movilidad interna, especialmente en relación con la tarjeta Conecta del Consorcio de Transportes de Asturias, celebró que el sistema roza ya las 397.000 personas, cerca del 40% de la población, y se acerca a los 60 millones de viajeros.

Por su parte, Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, que también participó en el acto subrayó los principales retos de la movilidad en Asturias y recordó que continúa pendiente la integración de Conecta con las cercanías ferroviarias. "El reto es tener una malla única de transporte público el año que viene, y necesitamos ese avance. El núcleo de cercanías tiene que ser integral y estar complementado", apuntó el consejero, insistiendo en la necesidad de completar el plan estatal de cercanías. A partir de ahí, añadió, “al margen de que tengamos más gobernanza, tenemos que hacerlo todavía más asturiano".