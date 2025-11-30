Vuelven a cerrar la ruta del Cares, esta vez al reventar una gran piedra el canal de Camarmeña
Este lunes se examinará la ruta para buscar un paso provisional y evitar el riesgo en la zona ahora inundada
La popular ruta del Cares ha vuelto a cerrarse a los senderistas después de que una gran piedra reventase el canal central de Camrameña en el paraje de «La Viña», en la vertiente asturiana de la Ruta del Cares, a unos 5'5 kilómetros desde Poncebos y a unos 6 desde Caín.
El agua que transporta el canal está vertiendo directamente sobre la ruta, lo que hace muy peligroso tratar de cruzarla en ese punto.
Este lunes se hará una valoración de la situación y se estudiarán alternativas, como habilitar un paso provisional, pero mientras tanto está prohibido el paso por la ruta de senderistas.
Otra alternativa es que se corte el paso de agua desde Caín hasta la central hidroeléctrica de Camarmeña-Poncebos.
Segundo cierre en poco tiempo
La ruta del Cares permaneció parcialmente cerrada desde el mes de agosto hasta el 8 de noviembre, como consecuencia de un incendio que afectó a las zonas altas de la ruta y el riesgo de derrumbes sobre los senderistas.
La ruta desde Asturias estaba abierta hasta los Collados. Fue la que hizo el 9 de septiembre una joven alemana, que resultó alcanzada por una piedra mientras bajaba a Poncebos. En aquel momento no se relacionó el accidente con los incendios, sino con la presencia de cabras en la parte alta.
