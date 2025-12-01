La Aemet eleva la alerta en Asturias por temporal en la costa: se esperan olas de hasta seis metros

Fuerte oleaje en la costa y lluvias. Este es el resumen meteorológico del arranque de diciembre en Asturias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el nivel de alerta por fenómenos costeros en la región. Se espera que el invete del mar sea más virulento y se prolongue durante el martes y miércoles.

El aviso comienza a las 12 horas del martes, pero será a las tres de la tarde cuando la situación se recrudezca y se esperan olas de hasta seis metros de altura en todo el litoral asturiano. El miércoles la situación no mejora y el aviso naranja (riesgo importante) seguriá activo.

A esta alerta de la Aemet en la costa, se suma la lluvia, que podría estar presente desde última hora del lunes debido a un frente que entra por Galicia.

¿Y la nieve?

La nieve aparecerá a partir de unos 1.000 a 1.200 metros en el norte de la península. "Algunas vías pueden verse afectadas. Por lo tanto, es recomendable consultar el estado de las carreteras", recalca Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El experto apunta a que el inicio del último mes del año será inestable. "El tiempo estará marcado por la alternancia de días sin lluvias con otros en los que el paso de frentes dará lugar a precipitaciones en amplias zonas de la península y Baleares", explica Del Campo. Dicho de otra manera: estamos en invierno y, muchos días, lloverá.