Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 1 de diciembre de 2025

Oviedo

Bruno Cardeñosa, periodista y escritor (conduce en Onda Cero «La Rosa de los vientos»), dialogará hoy en el Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo-Sotelo, 7), a las 19.30 horas, con Hans van den Broek, sociólogo, profesor de la Universidad de Oviedo, al hilo de su nuevo libro «El IV Reich: Los poderes secretos de la ilustración oscura, ¿Es Donald Trump su líder?», en el que disecciona el nuevo marco de las relaciones internacionales diseñado desde Washington. Entrada libre.

Chillida

La exposición «Eduardo Chillida. La presencia del vacío» se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12.00 a 20.00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00 horas, con entrada libre.

Gijón

Escuela de Comercio

De 19.00 a 21.00 horas se desarrollará en la antigua Escuela de Comercio la jornada «Voces que importan, dignidad que proteger», enmarcada en los actos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Ateneo Obrero

A las 19.00 horas, charla «Ángel González en la poesía española contemporánea», en el marco de las jornadas del centenario de Ángel González. La cita tendrá lugar en la sede del Ateneo Obrero, en la antigua Escuela de Comercio.

CMI Pumarín-Gijón Sur

El Centro Municipal Integrado Pumarín-Gijón Sur acoge a las 19.30 horas un recital de «Vero Rubio Trío».

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición «La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)».

Antiguo Instituto

Hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver una muestra sobre Melquíades Álvarez.

Belén en Los Fresnos

Puede visitarse el belén «Una aldea asturiana», de la Asociación Belenista de Gijón, en horario comercial.

CMI La Arena

Hasta el 5 de diciembre se podrá visitar la exposición «Chernobyl. La amiga invisible», de Iñaki Izquierdo Sestao. Organiza la Asociación Cultural Encuentros Fotográficos de Gijón. El horario del centro es de lunes a viernes de 8.00 a 21.30 horas.

Espacio Astragal

Del 26 de noviembre al 11 de diciembrese podrá visitar la exposición «EnClave Verde», desarrollada en el colegio de Educación Especial de Castiello. Los horarios son de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Será en el Espacio Astragal del Conseyu de la Mocedá de Xixón.

Galería Llamazares

Hasta el 12 de diciembre se podrá visitar la expocisión «No me cuentes cuentos», de Estefanía Martín Sáenz. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 6 de diciembre podrá visitarse la muestra «Brotes verdes para Sandra», de Rafa Rollón. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición «La Colectiva 27», en el hotel Abba Playa Gijón.

Avilés y comarca

Exposición «Cartas de exiliadas. El legado de la palabra y la escritura 1939-1975»

Hasta el 9 de enero se puede visitar en la Casa de las Mujeres la muestra «Cartas de exiliadas. El legado de la palabra y la escritura 1939-1975». Está elaborada con los archivos de la Fundación José Barreiro recoge, a través de una decena de paneles clasificados según la temática, la correspondencia de las mujeres exiliadas y que entablaron comunicación y conexión con la Comisión Socialista Asturiana (CSA) a través de su secretario que era, precisamente, José Barreiro. Abre de lunes a viernes (días laborables) de 09.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

Día Mundial del SIDA en Avilés

Con motivo del Día Mundial del SIDA, a las 12.00 horas, en la plaza de España, tendrá lugar la lectura de un manifiesto por parte del Comité Antisida de Asturias y posteriormente la actuación del cuarteto de saxofones «Vetustax».

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Exposición fotográfica en San Juan

Durante toda la jornada, el Espacio Portus (Carretera al Faro, San Juan de Nieva) abre sus puertas para visitar la muestra «Templo y dársena. Anatomía de un proceso», con entrada libre. Horarios: 10.00 a 13.00 horas y 16.00 a 19.00 horas.

Exposición de María Brenn

De 17.00 a 20.00 horas, en La Ventana de la Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13), puede visitarse la muestra «La ilustración y sus procesos», con obras de la artista gallega María Brenn. Entrada libre y gratuita.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

Continúa abierta la exposición «Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA,» organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. Además, el Niemeyer acoge la exposición «Colita. Arte y parte», de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Las Cuencas

Jornadas gastronómicas del pote en el valle de Turón

Nueve establecimientos participan hasta el 8 de diciembre en las jornadas gastronómicas del pote del valle de Turón. La fiesta está declarada de Interés Turístico Regional.

Cebolles rellenes, jornadas gastronómicas en El Entrego

Los restaurantes de El Entrego, una veintena, sirven su menú de las jornadas gastronómicas de les cebolles rellenes (32 euros).

Recogida de alimentos en Laviana

El Ayuntamiento de Laviana se ha unido a la campaña del Banco de Alimentos de Asturias, que cada año impulsa una gran recogida de alimentos antes de la Navidad. Tal y como indican, los alimentos y productos que más se necesitan son aceite, alimentos infantiles, leche, conservas, legumbres y en general, cualquier otro tipo de producto no perecedero. La entrega de los alimentos puede realizarse hasta el miércoles 10 de diciembre, en las instalaciones del Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en la Pola. Su horario es, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. Además, los jueves abre por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Centro

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Exposición de fotos en Cangas de Onís

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Cangas de Onís alberga hasta el 12 de diciembre la muestra fotográfica «Retratos de autor», un repaso por la obra de Juan Luis Hevia, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal en la plaza de Campogrande, junto al Ayuntamiento del concejo.