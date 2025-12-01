La alta velocidad, los vuelos y la tarjeta Conecta cambian la movilidad en Asturias

La Asturias hiperconectada no es un concepto aspiracional, es una realidad con tres ejes: alta velocidad ferroviaria, más conexiones aéreas y una red extensa de autobús y tren que opera con un billete único y tarifa plana.

Ese billete unificado es la tarjeta Conecta, un título que simboliza el salto en la movilidad del Principado. Permite viajar de forma ilimitada en autobús y cercanías por toda la región, y garantiza que el usuario nunca pague más de 30 euros al mes.

La transformación descansa sobre una infraestructura clave: la variante de Pajares, el túnel que atraviesa la cordillera y habilita alta velocidad directa desde Asturias a Madrid y al resto de España. Asturias es la única comunidad de la cornisa cantábrica con esta conexión de alta velocidad. La oferta actual incluye seis servicios diarios —dos AVE, tres Alvia y un Avlo— con precios, horarios y paradas diversificados (Gijón/Xixón, Oviedo/Uviéu, Avilés, Mieres del Camín y La Pola) para adaptarse a distintos perfiles de viajeros. Desde 2023, el corredor ferroviario Madrid–Asturias supera los dos millones de viajeros y registra ocupaciones históricas en transporte ferroviario de pasajeros.

En el aire, también hay movimiento. El aeropuerto de Asturias registra cifras históricas de pasajeros y tráficos. En 2024 alcanzó los 1.993.256 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 0,9 % respecto a 2023 y un 40,6 % frente a 2019, inicio de la legislatura anterior. Asturias pasó de 14 destinos directos en 2019 a 30 en la temporada de verano de 2025. La labor continuada del Gobierno de Asturias para desarrollar su Estrategia de Conectividad Aérea incluye una acción para intensificar la promoción internacional de nuestra región en Londres, París, Bruselas, Lisboa, Oporto, Roma, Milán, Dublín y Ámsterdam desde la primavera de 2026. En Italia, además Asturias contará con al menos un destino directo entre Venecia, Bolonia o Florencia. Para favorecer y facilitar el uso del transporte público en los traslados desde y hasta el aeropuerto, 60 frecuencias diarias de autobús enlazan Santiago del Monte con Oviedo, Gijón, Avilés y Castrillón.

Asturias defiende, así, un modelo de movilidad integral, unificado y sostenible: hiperconectado en lo físico, integrado en lo tarifario y competitivo en lo estratégico. Porque una Asturias que conecta mejor se mueve mejor, y una que se mueve mejor, vive mejor. Asturias hiperconectada. Ah!ora, sí.