Asturias hace podio y compite con Extremadura y Gran Canaria para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España

El pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España podría ser Cudillero. La villa marinera se encuentra en la gran final de la campaña "Juntos Brillamos Más" de Ferrero Rocher. Compite contra Fuente del Maestre (Extremadura) y Tejeda (Gran Canaria) por ganar la duodécima edición del certamen y disfrutar del emblemático alumbrado navideño de la marca.

La duodécima edición de "Juntos Brillamos Más" ha registrado una alta participación, con un fuerte apoyo a todos los pueblos. De hecho, Cudillero ha hecho una gran campaña para alzarse vencedor. "Lo que más destaco de esta iniciativa es la unión y la dinamización de los vecinos y las vecinas dentro de un trabajo común. La gente que vive aquí o la que le tiene cariño a Cudillero se está volcando", dice su alcalde, Carlos Valle.

La gran final

Tras el desarrollo de las distintas etapas, la votación permanecerá abierta hasta el 7 de diciembre a través de la página web de Ferrero Rocher . Al día siguiente se darán a conocer los dos pueblos finalistas, que competirán por celebrar una inolvidable ceremonia de encendido de luces junto al presentador Jesús Vázquez, el próximo 17 de diciembre.

Desde Ferrero Rocher consideran a Cudillero "la apuesta del norte" y lo definen como "el anfiteatro de colores del Cantábrico". Y dicen más: "las casas de colores parecen descolgarse hacia el puerto, lo convierten en una postal icónica de España. Compite con una mezcla imbatible de tradición pesquera auténtica y la elegancia artística del Palacio de Selgas".

La competencia

Fuente del Maestre (Extremadura) es, para la organización del concurso, "un lienzo de historia y gastronomía"; es el "candidato cultura". Es conocido como el "pueblo de pintores", fusionando un patrimonio arquitectónico de primer nivel (con la Iglesia de la Candelaria como estandarte) con la riqueza de sus productos locales: el vino y el aceite.

Tejeda (Gran Canaria) es "el corazón volcánico de la isla". Destaca por "la fuerza de la naturaleza". Desde Ferrero Rocher sicen que su candidatura "se cimenta en un paisaje sobrecogedor a los pies del Roque Nublo. Tejeda ofrece un refugio de casas blancas y almendros en el corazón de una caldera volcánica, siendo el destino soñado para los amantes del turismo activo".