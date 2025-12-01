Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asturias hace podio y compite con Extremadura y Gran Canaria para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España

La campaña de una conocida marca de bombones ha registrado una alta participación, con un fuerte apoyo a todos los pueblos

El resultado de la iluminación navideña de otras ediciones de &quot;Juntos brillamos más&quot;

El resultado de la iluminación navideña de otras ediciones de "Juntos brillamos más" / Ferrero Rocher

Valeria Montero

El pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España podría ser Cudillero. La villa marinera se encuentra en la gran final de la campaña "Juntos Brillamos Más" de Ferrero Rocher. Compite contra Fuente del Maestre (Extremadura) y Tejeda (Gran Canaria) por ganar la duodécima edición del certamen y disfrutar del emblemático alumbrado navideño de la marca. 

La duodécima edición de "Juntos Brillamos Más" ha registrado una alta participación, con un fuerte apoyo a todos los pueblos. De hecho, Cudillero ha hecho una gran campaña para alzarse vencedor. "Lo que más destaco de esta iniciativa es la unión y la dinamización de los vecinos y las vecinas dentro de un trabajo común. La gente que vive aquí o la que le tiene cariño a Cudillero se está volcando", dice su alcalde, Carlos Valle.

La gran final

Tras el desarrollo de las distintas etapas, la votación permanecerá abierta hasta el 7 de diciembre a través de la página web de Ferrero Rocher. Al día siguiente se darán a conocer los dos pueblos finalistas, que competirán por celebrar una inolvidable ceremonia de encendido de luces junto al presentador Jesús Vázquez, el próximo 17 de diciembre.

Desde Ferrero Rocher consideran a Cudillero "la apuesta del norte" y lo definen como "el anfiteatro de colores del Cantábrico". Y dicen más: "las casas de colores parecen descolgarse hacia el puerto, lo convierten en una postal icónica de España. Compite con una mezcla imbatible de tradición pesquera auténtica y la elegancia artística del Palacio de Selgas".

La competencia

Fuente del Maestre (Extremadura) es, para la organización del concurso, "un lienzo de historia y gastronomía"; es el "candidato cultura". Es conocido como el "pueblo de pintores", fusionando un patrimonio arquitectónico de primer nivel (con la Iglesia de la Candelaria como estandarte) con la riqueza de sus productos locales: el vino y el aceite.

Tejeda (Gran Canaria) es "el corazón volcánico de la isla". Destaca por "la fuerza de la naturaleza". Desde Ferrero Rocher sicen que su candidatura "se cimenta en un paisaje sobrecogedor a los pies del Roque Nublo. Tejeda ofrece un refugio de casas blancas y almendros en el corazón de una caldera volcánica, siendo el destino soñado para los amantes del turismo activo".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
  2. Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
  3. Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
  4. Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
  5. Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
  6. Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
  7. La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
  8. Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero

¿Cuánto aumenta el personal educativo y su coste en 2026 por el “Pacto Educa” y les escuelines? Así queda el cómputo para el próximo año

¿Cuánto aumenta el personal educativo y su coste en 2026 por el “Pacto Educa” y les escuelines? Así queda el cómputo para el próximo año

Inversión en la Variante de Pajares: 13 millones para señalizacion

Inversión en la Variante de Pajares: 13 millones para señalizacion

Los presupuestos de 2026, los más altos (rozan los 7.000 millones), focalizan en Educación parte de su incremento, con 63,1 millones más en personal docente

Los presupuestos de 2026, los más altos (rozan los 7.000 millones), focalizan en Educación parte de su incremento, con 63,1 millones más en personal docente

Asturias hace podio y compite con Extremadura y Gran Canaria para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España

Asturias hace podio y compite con Extremadura y Gran Canaria para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España

La respuesta de Medio Rural al enfado de los apicultores en Asturias: 76.000 euros en ayudas por la merma de producción

La respuesta de Medio Rural al enfado de los apicultores en Asturias: 76.000 euros en ayudas por la merma de producción

La marca de la calidad de Faba Asturiana, en manos de una gestora

La marca de la calidad de Faba Asturiana, en manos de una gestora

La importancia (y quizás no todos los asturianos son conscientes) de los bancos de leche materna

La importancia (y quizás no todos los asturianos son conscientes) de los bancos de leche materna

La Aemet eleva la alerta en Asturias por temporal en la costa: se esperan olas de hasta seis metros

La Aemet eleva la alerta en Asturias por temporal en la costa: se esperan olas de hasta seis metros
Tracking Pixel Contents