Asturias pone una pica en Rioja: los vinos que hace un conocido elaborador de sidra y que logran el oro entre la crítica gastronómica en Suiza
La bodega Real Agrado, de El Gaitero, cultiva sus propias viñas en la comunidad vinatera
M. Riera
Real Agrado, la bodega del Grupo El Gaitero (Villaviciosa), situada en la Rioja Oriental, brilla en la escena internacional. En esta ocasión, ha sido reconocida con tres nedallas de oro en los premios “Best of Rioja 2025”, organizados por la revista suiza VINUM, considerada la publicación más influyente del mundo del vino en lengua alemana.
Los vinos premiados han sido Canterabuey 2022 (94 puntos), en la categoría Viñedo Singular tinto; Las Planas 2019 (92 puntos), en blancos reserva; y VA! Tempranillo 2024 (90 puntos) en tintos jóvenes y de autor.
Estos galardones consolidan a Real Agrado como "una de las bodegas riojanas más reconocidas en el panorama internacional, destacando por su apuesta por la autenticidad del terruño y el respeto por la tradición vitivinícola", celebran sus propietarios.
El certamen “Best of Rioja”, celebrado en Zúrich, reúne cada año a un exigente panel de expertos que catan a ciegas más de 300 vinos procedentes de la Denominación de Origen Rioja, valorando su calidad, tipicidad y expresión varietal.
Asturianos en La Rioja
Real Agrado cultiva sus propias viñas, lo que le permite controlar todo el proceso desde el viñedo hasta la botella. Sus vinos logran en numerosos certámenes premios y reconocimientos. "Con estos nuevos premios, la bodega reafirma su compromiso con la excelencia y el carácter único de Rioja Oriental, demostrando que tradición y modernidad pueden convivir en perfecta armonía", explican.
