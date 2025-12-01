Asturias vence la batalla al Sida (aunque aún hay casos y más son en hombres), pero Salud pide no bajar la guardia

A estas alturas se puede decir que Asturias ha ganado la batalla contra el Sida. No obstante, no hay que bajar la guardia, ya que sigue habiendo casos de la enfermedad y los hombres son los principales afectados.

Según los últimos datos hechos públicos por la Consejería de Salud del Principado, con motivo del día mundial contra la enfermedad este 1 de diciembre, Asturias registró el pasado año 66 nuevos casos de VIH, el 78,8% en varones y el 21,2% en mujeres. Según Salud, esto confirma la tendencia a la baja de las dos últimas décadas, con fluctuaciones anuales puntuales desde el pico registrado en 2008, con 122 casos.

En la consejería insisten que no hay que relajarse y que muchos de los casos se pueden evitar con lo básico: el uso del preservativo, clave para personas que realicen prácticas de riesgo, o el empleo de la profilaxis pre-exposición, un medicamento contra el VIH que se toma para reducir las posibilidades de contraer la infección.

Evolución

Al analizar la evolución por sexo, se observa que la tendencia descendente ha sido más acusada en hombres que en mujeres, aunque los varones siguen copando cada año la gran mayoría de los casos.

La Consejería de Salud recuerda la importancia de realizar pruebas rápidas para detectar el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) con el objetivo de evitar los diagnósticos tardíos, que en 2024 supusieron la mitad de los 66 nuevos casos detectados. La tasa anual de nuevos diagnósticos se sitúa en 6,56 casos por cien mil habitantes, ligeramente por debajo de la media del Sistema Nacional de Salud (SNS), que alcanza los 6,95.

La vía de transmisión predominante continúa siendo la sexual, que supone el 93,9% de los nuevos diagnósticos. De ellos, el 59,1% afectan a hombres que mantienen relaciones homosexuales. Además, el 34,8% de los contagios se producen por relaciones heterosexuales –la vía mayoritaria en la franja de 30 a 34 años- y el 1,5% por el uso de drogas inyectables.

Por edades, el 25,8% de los nuevos casos afectan a personas de más de 50 años. La tasa específica por edad más alta se produjo en el grupo de 25 a 29 años, con un 18,2%.

Respecto a la nacionalidad, el 62,19% de los nuevos casos se han detectado en personas españolas. El segundo grupo más numeroso (33,3%) es el de origen latinoamericano.

Por otro lado, la mitad de los diagnósticos de VIH de 2024 se realizaron de modo tardío, lo que implica un peor pronóstico. Además, el 28,1% de los casos ya estaban en estadios avanzados de enfermedad.

Acciones

Salud insiste en la necesidad de impulsar acciones orientadas a eliminar el VIH y otras infecciones de transmisión sexual de cara a 2030, un objetivo alineado con las metas propuestas por el programa de Naciones Unidas sobre e Sidra (ONUSIDA) y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para lograrlo, es fundamental impulsar estrategias de promoción de la salud como los programas de educación afectivo-sexual.

Igualmente, resulta esencial el diagnóstico precoz y el tratamiento de las infecciones, así como el abordaje del estigma y la discriminación.