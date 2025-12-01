¿Cuánto aumenta el personal educativo y su coste en 2026 por el “Pacto Educa” y les escuelines? Así queda el cómputo para el próximo año

La Educación es uno de los “platos fuertes” para los presupuestos de 2026, con incrementos de personal por dos motivos: el desarrollo de les escuelines (centros de hasta 3 años) en la nueva red gratuita y autonómica, y los acuerdos enmarcados en el “Pacto Educa”, firmado por el Principado y los sindicatos educativos tras la gran movilización docente de este año. Pero, ¿cuántas nuevas plazas supone y a cuánto se eleva su coste?

Ambas medidas han disparado las necesidades de personal de cara a 2026 y han supuesto protestas y movilizaciones por los colectivos afectados. En el primer ámbito, el desarrollo de la red de 0-3 años, el conjunto de acciones comporta 304 plazas nuevas el año que viene (además de 62 ya aprobadas para 2025). En el segundo, la combinación del pacto educativo de 2 de julio de 2025 y la reducción a 23 horas lectivas acordada el 20 de marzo de este año suma 960 plazas en las etapas de Infantil (segundo ciclo), Primaria y Secundaria.

El coste agregado que figura en la documentación presupuestaria para 2026 asciende a unos 50,5 millones de euros, repartidos entre las medidas del pacto (unos 36 millones), la bajada de horas lectivas (7,8 millones) y el refuerzo de 0-3 asociado a la red autonómica (6,7 millones).

Escuelinas: 304 plazas nuevas en 2026 y un refuerzo de 6,7 millones

El despliegue de la red de escuelines parte de la ley 5/2024 que creó la Red Autonómica de Escuelas Infantiles, reguló su extensión e integró en ella las antiguas escuelas municipales ya existentes. La Ley de Presupuestos para 2025 fijó el primer aumento de plantilla vinculado a esta transformación: 62 plazas de personal laboral de la categoría de Técnico de Educación Infantil (TEI) para 2025. Es el punto de partida de una expansión que gana cuerpo en 2026.

Para el ejercicio 2026, el presupuesto de Educación incorpora 2,5 millones de euros destinados a crear 167 plazas adicionales de Técnicos de Educación Infantil. Este bloque se desglosa en tres usos clave: 45 plazas se distribuirán “principalmente” en las escuelas de Gijón, en Les Curuxines (Ambiedes) y en la ampliación de la escuela de Carreño; 25 plazas tendrán carácter itinerante para cubrir ausencias sobrevenidas y garantizar la continuidad del servicio; y 120 plazas se orientarán a reforzar apoyos, con el criterio de “un apoyo por cada tres unidades”.

La expansión de 0-3 se completa con la integración de centros municipales en la red autonómica. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2025, Educación quedó autorizada a suscribir convenios con 21 ayuntamientos (Aller, Belmonte de Miranda, Bimenes, Cabranes, Candamo, Castropol, Colunga, Corvera de Asturias, Cudillero, El Franco, Llanera, Morcín, Nava, Navia, Piloña, Ponga, Proaza, Sobrescobio, Taramundi, Valdés, Villanueva de Oscos y Villaviciosa) para incorporar sus escuelas a la red autonómica. Esta integración implica 137 plazas más en 2026 y un aumento del gasto de 4,2 millones de euros respecto a 2025.

Así, para 2026, Educación contabiliza 304 plazas nuevas ligadas a les escuelines y 6,7 millones de gasto adicional. En el acumulado 2025-2026, la red suma 366 plazas. La mayor parte de estas incorporaciones responden a la ampliación territorial de la red, a la necesidad de apoyos estables por cada tres unidades y a la creación de un dispositivo itinerante que permita cubrir con rapidez bajas y ausencias.

Pacto Asturias Educa: 474 plazas

El 2 de julio de 2025, Administración y sindicatos firmaron el “Pacto Asturias Educa” tras un ciclo de huelgas en la enseñanza pública. El acuerdo recoge medidas de mejora de la atención a la diversidad que implican incrementar durante los tres cursos siguientes las plantillas de las especialidades de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, así como el catálogo de personal laboral en 30 Auxiliares Educadores durante ese mismo periodo. El pacto fija además el incremento de profesores de la especialidad de Servicios a la Comunidad, completa las Aulas Abiertas y las Aulas de Inmersión Lingüística y modifica el decreto que regula la ratio de orientación educativa a un orientador u orientadora por cada 340 alumnos por centro.

A este paquete se suma una reducción progresiva de ratios hasta el curso 2028/29 y la ampliación de apoyos en todos los centros que imparten el segundo ciclo de Infantil, con la escala de un apoyo por cada tres unidades. En el plano organizativo, el plan de desburocratización “Simplifica Educación” prevé medidas de racionalización de trámites, unificación de documentación y digitalización de procedimientos, con refuerzo de personal administrativo en 2026 y 2027.

Como consecuencia directa del pacto, en 2026 se incorporan 474 plazas: 439 de personal docente no universitario y 35 de personal funcionario y laboral. El impacto estimado en gastos de personal para ese ejercicio ronda los 36 millones de euros.

Menos horas lectivas en Infantil y Primaria: 486 docentes y 7,8 millones

El refuerzo de plantillas en las enseñanzas obligatorias se apoya también en la decisión de reducir a 23 horas lectivas la carga semanal del cuerpo de maestros y maestras en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, incluidas las enseñanzas de Asturiano y Gallego-Asturiano, así como del personal laboral que imparte docencia en dichas etapas. Se trata de una reclamación histórica del colectivo. Su aplicación requiere la creación de 486 plazas de personal docente y comporta un coste de 7,8 millones de euros en 2026.

Este es, pues, el resumen de los efectos en el personal de la ampliación y mejora de la red educativa autonómica: