Las autónomas asturianas cuentan su dura realidad: "Llega el primero de mes y hay que pagar seguridad social, cuota, la luz, el agua, la basura... Es un acto heroico"

"Ser autónomo en Asturias es un acto heroico, de valientes". Así coinciden en señalarlo Carla Vallejos y Susana Rodríguez, dos mujeres con negocios en Oviedo y que este domingo participaron en la movilización convocada por la Plataforma por la Dignidad, que reunió a 6.000 personas.

Susana Rodríguez suma cuatro años de autónoma, al frente de una tienda de alimentación. "Tengo un empleado a media jornada, pero quisiera poder ampliarlo para yo poder vivir y no estar 24 horas siete días a la semana", explica. Tiene 52 años. "Si me hice autónoma a mi edad es porque nadie quería contratarme. Y yo me niego a ser un parásito, puedo trabajar. Pero cada vez es más difícil".

Con todo, no se arrepiente de ser trabajadora por cuenta propia. "Esto se puede mejorar, quitarnos tanto impuesto. Llega el primero de mes y hay que pagar seguridad social, cuota, la luz, el agua, la basura...", explica.

Tampoco se arrepiente Carla Vallejos de emprender por su cuenta, en este caso, en la hostelería, con una cafetería en Teatinos. "Estoy bien, pero si puedo seguir adelante es porque mi pareja tiene otro trabajo y me ayuda. Yo sola no podría vivir de ello. Iría muy justa con tanto impuesto y tanta carga. Es cada mes un esfuerzo muy grande".

Libertad

Ana Iglesias y Susana García trabajan por cuenta propia en Avilés y Cudillero. Se hicieron autónomas en la treintena: una, al frente de una peluquería, otra, como topógrafa. Iglesias dice arrepentirse, en parte, por "toda la responsabilidad" que conlleva; García, no.

Ambas valoran mucho su libertad a la hora de organizarse, pero critican la "pastísima" que se paga al mes en impuestos y las "jubilaciones miserables" que tienen los autónomos.

Todas ellas se sumaron a la manifestación de más de 6.000 autónomos que recorrió Oviedo este domingo reclamando "condiciones dignas" para el colectivo de autónomos, entre ellas una reducción de la presión fiscal y la burocracia que ayude a la viabilidad de sus negocios y proyectos.