Bravo di Pemiere, 10 años de fiesta con la mejor gastronomía italiana
El restaurante ubicado en Pola de Siero, celebra su décimo aniversario con tres días de eventos
El 5 de diciembre será el día grande con la actuación del Grupo Tekila
L. L.
Una década de fiesta, buena música, el mejor ambiente y auténtica gastronomía italiana. Bravo di Premiere está de aniversario y para celebrar sus 10 años como uno de los espacios de ocio de referencia en Pola de Siero, ha preparado tres días llenos de sorpresas.
Reserva ya en tu agenda los días 5, 6 y 7 de diciembre para disfrutar de la experiencia Bravo di Premiere. El 5 de diciembre, víspera de festivo, el espacio volverá a vivir una de esas noches que se quedan grabadas para siempre, de la mano del GrupoTekila.
La famosa orquesta vuelve con la energía que ya hizo temblar las paredes de Premiere en una de las fiestas más potentes de los últimos años, celebrada el año pasado.
¡No te lo pienses y atrévete a vivir una noche inolvidable en Bravo de Premiere!
Una década de fiesta y buena gastronomía
Bravo di Premiere alcanza una cifra redonda. 10 años haciéndote disfrutar con buen ambiente, la mejor música y gastronomía en Pola de Siero. Un logro que desde las redes sociales del restaurante y sala de fiestas han querido destacar y compartir con clientes y seguidores. "Hace una década abrimos las puertas de un antiguo banco, un espacio lleno de historia que convertimos en algo único: una sala de fiestas donde han sonado cientos de directos, donde vivimos largas noches de copas, desfiles, presentaciones, catas y momentos que ya forman parte de nuestra esencia", cuentan en Instagram.
"Hemos crecido juntos, hemos cambiado, hemos superado una pandemia que nos obligó a reinventarnos y de esa prueba nació nuestra nueva etapa gastronómica bajo la marca Bravo di Premiere. Una transformación que no habría sido posible sin vosotros. Gracias por acompañarnos, por creer en este proyecto y por hacer que cada día merezca la pena. Gracias por cada brindis, cada aplauso y cada recuerdo", indican en sus redes sociales.
