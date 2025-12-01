¿El décimo de Navidad a 25 euros?: esto es lo que opinan los loteros de Asturias de la posible subida

Al sorteo de Navidad, el más importante del año por su popularidad y volumen de ventas, llegan este año los loteros asturianos algo preocupados y molestos. Lo primero por la intención de subir el precio del décimo, de 20 a 25 euros. Los segundo, por la lucha que mantienen para que les aumenten la comisión y poder mejorar sus ingresos.

La ovetense Pilar Pérez lo tiene claro: "Más que en subir el precio, yo pondría el acento en controlar la venta irregular de décimos con recargo. Ya se están vendiendo a 22 euros o más y la gente los compra".

El gijonés Juan Luis Cardeli se muestra partidario de subir el precio del décimo: "Lo que no puede ser es seguir con los precios de cuando llegó el euro". Su queja principal, sin embargo, no es esa, sino las comisiones de las administraciones, que llevan dos décadas prácticamente sin cambios. "Hace 20 años que no suben. Es una pasada". Actualmente, una administración obtiene 80 céntimos por cada décimo vendido: "Tú no puedes ganar 80 céntimos y de ahí pagar IVA y retenciones", dice. Aunque el año pasado se incrementó un 0,5%, Cardeli lo considera insuficiente: "No se notó nada, no te da para nada".

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, en la presentación de la campaña publicitaria del sorteo de Navidad. / EUROPA PRESS

Daño al consumidor

En contra de encarecer el décimo se muestra Christian Goizueta, con administración en Posada de Llanera: "Al final, es algo que repercutirá en última instancia sobre el consumidor y eso no debería de ser así. Lo que deberían hacer sería subir las comisiones que cobramos los vendedores, que llevan congeladas 20 años".

No está nada de acuerdo tampoco Virginia Corujo, de Pola de Siero, con que el décimo suba 5 euros. Explica que "es una iniciativa de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería (Anapal) con la que la mayoría de los compañeros con los que hablo no están a favor". En cambio, lo que sí solicitan es que se suban las comisiones que los vendedores perciben. "Por un décimo de Navidad, yo gano 90 céntimos, el resto del año mucho menos".

Gastos al alza

En este sentido, señala que "todo en la vida ha subido y no se puede pagar con un sueldo de 2005 los gastos de 2025. Nosotros nos hacemos cargo de pagar un seguro que protege un producto que ni siquiera es nuestro. Esto por no hablar de que, al final, el que acaba pagando el pato es el consumidor que, por lo que sé a través de mis clientes, tampoco están nada de acuerdo", concluye.

La moscona Maite Canal defiende también la necesidad de que suban las comisiones. "Llevamos congelados desde 2002 y los gastos no han hecho más que subir. Nadie nos da respuesta ni atiende a nuestras peticiones".

En Cangas del Narcea, Carmen Menéndez es consciente de que los costes para el lotero son más, pero: "No soy muy partidaria de subirlo porque creo que se incrementará demasiado el desembolso que debe hacer la gente, aunque entiendo los argumentos a favor de la subida".

Ana Fronteriz ejerce también en Cangas y está también en contra de encarecer el décimo: "Es cierto que nuestros costes de personal e impuestos son más altos, desde Loterías tendrían que establecer algún tipo de ayuda para los loteros sin que eso repercuta en el consumidor final. De lo contrario, se perdería la esencia que realmente tiene la Lotería de Navidad".