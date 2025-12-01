La DGT ya vigila a los conductores asturianos en las carreteras secundarias: el dispositivo que no ves y por el que sancionan con 200 euros y 6 puntos del carnet

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha evolucionado en tecnología para vigilar las infracciones en las diferentes carreteras de la red nacional. Existen unos límites de velocidad en España que por tu propia seguridad y por la de los demás ocupantes de la vía no debes sobrepasar. Para controlar que éstas y otras normas se cumplan, la Dirección General de Tráfico tiene a su disposición multitud de radares. Otro de los dispostivos que emplean son los drones.

"Los drones están destinados a la detección de conductas temerarias al volante y a la vigilancia del tráfico en aquellos tramos de elevado riesgo de accidentes y en las carreteras con un mayor tránsito de usuarios vulnerables, en particular ciclistas, motociclistas y peatones. También se utilizan para la monitorización y apoyo a la regulación en operaciones y eventos especiales en los que se concentra un elevado número de movimientos en carretera; para misiones ordinarias de regulación complementarias a las desarrolladas por los helicópteros; y para apoyar en situaciones de emergencia que por su gravedad afecten de manera notable a la circulación y seguridad de los usuarios de la vía", explican desde la DGT.

Además, tal como explica la Dirección General de Tráfico, los drones tienen la misión de detectar conductas temerarias al volante como manejar el móvil durante la conducción, además de vigilar la circulación en los tramos donde hay mayor riesgo de accidentes y en las carreteras con más densidad de tráfico de usuarios vulnerables (motociclistas, ciclistas y peatones).

Cabe destacar que las multas en Asturias por conducir hablando con el móvil o con auriculares se dispararon en 2024. Durante ese año, 2.195 conductores fueron sorprendidos hablando con el móvil, frente a los 1.853 de 2023, lo que supone un aumento del 18,46 por ciento. Además, los agentes pillaron a 230 conductores conduciendo con auriculares, frente a los 191 del año anterior.

La Guardia Civil persigue con multas de hasta 200 euros y retirada de seis puntos en el permiso de conducir el usar el teléfono en el cooche. Aun así, muchos conductores cometen esta sanción. Uno de cada cinco conductores reconocen hacerlo, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Está prohibido usarlo en coche. No se puede ni llamar ni tampoco mandar mensajes por whatsapp. "El uso del móvil distrae al volante y manipularlo durante la conducción es un riesgo y una infracción grave: incrementa el número de errores, ralentiza las reacciones y provoca choques y atropellos", advierte a través de sus redes sociales.

Por todo el territorio nacional español, aunque es más común verlos sobrevolando las carreteras secundarias, donde hay mayor peligro de accidentes. Para hacerte una idea de cómo se reparten los drones por España, en verano de 2021 se dividieron por autonomías de la siguiente forma (Cataluña y el País Vasco no aparecen porque tienen las competencias transferidas). Según Autoclub RACE, en Asturias operaban dos drones en ese momento.