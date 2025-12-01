Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más

El personal que trabaja en la Administración del Principado sería el quinto concejo de Asturias en número de personas, con más integrantes que vecinos tiene Langreo. El Gobierno regional prevé que el próximo año la "población" de la administración autonómica aumente en 1.523 plazas, en un reparto que excluye altos cargos y personal de gabinete. La previsión es que este "quinto concejo" supere los 42.000 "residentes". El incremento se apoya especialmente en la docencia no universitaria y el persona estatutario de los servicios de Salud.

La distribución del crecimiento sitúa a Educación y Sanidad como los principales motores del empleo público autonómico. En conjunto, ambos ámbitos explican casi tres cuartas partes de las nuevas plazas que está previsto crear en 2026. El refuerzo en educación se ha orientado a cubrir personal de les escuelines, necesidades de aula y apoyos especializados, y el aumento en sanidad ha reforzado la capacidad asistencial.

Así se reparten los nuevos empleos:

Personal funcionario docente no universitario: +938 plazas (61,6% del total).

Personal estatutario (ámbito sanitario): +238 (15,6%).

Personal laboral: +198 (13,0%).

Personal funcionario (no docente): +109 (7,2%).

Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia: +28 (1,8%).

Personal laboral docente no universitario: +14 (0,9%).

Personal directivo: –2 (ajuste marginal que no altera la tendencia general).

Educación, primer motor

El capítulo docente no universitario, con +938 plazas, constituye el principal vector del crecimiento. La ampliación se ha articulado para mejorar la cobertura de aulas, reforzar apoyos en etapas clave y atender la diversidad del alumnado. Entre los ejes que explican esta demanda adicional figuran la implantación de apoyos en Infantil con la escala de un apoyo por cada tres unidades, el impulso a la orientación educativa y el incremento de las especialidades de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL). Asimismo, la reducción a 23 horas lectivas del cuerpo de Maestros y del personal laboral docente en Infantil y Primaria ha generado necesidades organizativas adicionales para mantener la cobertura curricular.

En paralelo, el despliegue de la Red Autonómica de Escuelas Infantiles (0-3 años) ha requerido dotaciones específicas de Técnicos de Educación Infantil y la creación de equipos itinerantes para cubrir ausencias sobrevenidas, además de apoyos estructurales por cada tres unidades y refuerzos en centros concretos. La integración de escuelas municipales en la red autonómica ha extendido el servicio y consolidado plantillas en el primer ciclo de Infantil.

Sanidad, segundo impulso

El aumento de 238 plazas de personal estatutario permitirá apuntalar la red sanitaria pública. También incluye nuevos profesionales en disciplinas hasta ahora no incluidas, como los dietistas-nutricionistas. Este refuerzo mejora la gestión de turnos, la cobertura de dispositivos y la atención programada y urgente, y contribuye a absorber la carga asistencial. La ampliación repercute en servicios hospitalarios y de atención primaria, con el objetivo de asegurar continuidad de cuidados y reducir tensiones en áreas con mayor demanda.

Músculo administrativo

El crecimiento de 198 plazas de personal laboral y 109 de personal funcionario —no docente— actúa como columna vertebral para el funcionamiento de la organización. Estos efectivos se orientan a operación de centros, mantenimiento, servicios auxiliares, gestión y tramitación. En el ámbito de la Administración de Justicia, la creación de 28 puestos acompasa los recursos humanos a la evolución de la carga de trabajo y a las necesidades de oficinas judiciales. El descenso de 2 plazas en personal directivo supone un ajuste limitado en la estructura de mando y no condiciona el balance final.

Un crecimiento relevante

La comparación interanual sitúa a 2026 como un ejercicio de importante crecimiento en la plantilla autonómica. El incremento neto de 1.523 plazas tiene el 61,6% concentrado en docencia y el 15,6% en personal estatutario. La expresión “quinto concejo” ilustra el tamaño relativo que alcanzará la plantilla del Principado en 2026 y su tendencia al alza, que consolida una trayectoria expansiva de recursos humanos.