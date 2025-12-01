Gijón será sede del Encuentro Internacional de Economía del Cuidado y Silver Economy

La semana que viene, Gijón se va a convertiir en el centro neurálgico de la innovación en los Cuidados de Larga Duración, el envejecimiento activo y la economía plateada. Los días 3 y 4 de diciembre se celebrará en el recinto ferial Luis Adaro el Encuentro Internacional de Economía del Cuidado y Silver Economy, organizado por el Laboratorio para la Creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo CECOEC, impulsado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés.

Este encuentro incluirá un Congreso Internacional con personas expertas en el sector de los cuidados y el envejecimiento activo que buscan transformar la forma en que la sociedad aborda los Cuidados de Larga Duración (CLD) para las personas mayores. Una oportunidad única para conocer las políticas en Cuidados de Larga Duración (CLD) y dependencia de otros países como Italia, Alemania, Japón o Sudáfrica. Además, participarán representantes de instituciones internacionales y nacionales para dar a conocer sus soluciones en el cambio de modelo de los CLD. Especialistas de la Comisión Europea explicarán en qué consisten las actuales políticas comunitarias en economía del cuidado, y miembros de instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la London School of Economics and Political Science debatirán sobre envejecimiento saludable, programas para reducir riesgos de enfermedades neurológicas y cómo estos modelos pueden inspirar soluciones a nivel local en toda Europa.

Asimismo, parte del Congreso se centrará en experiencias internacionales. Una sesión que permitirá descubrir cómo distintos países abordan los Cuidados de Larga Duración y qué lecciones se pueden aplicar en nuestro país.

Ambiente en la pasada edición. / Cedida a Lne

Los diferentes modelos de cuidados en España tendrán su lugar en el Congreso con la presentación de las iniciativas autonómicas de Castilla-La Mancha, Navarra y País Vasco, entre otras. La región anfitriona participará con la presencia de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, que destacará la Estrategia CuidAs como la iniciativa que enarbola el cambio de modelo en los CLD en Asturias. Una estrategia que combina políticas de bienestar para las personas dependientes con una mayor profesionalización de los y las cuidadoras, y defiende la implementación de innovaciones tecnológicas. También habrá un espacio dedicado al uso de la Inteligencia Artificial en la mejora de la eficiencia y la calidad de los cuidados, desde la predicción de necesidades hasta la personalización de los servicios.

El Congreso concluirá con una conferencia del doctor Mario Alonso Puig, que reflexionará sobre cómo alcanzar una vida plena integrando bienestar, creatividad y liderazgo. Finalmente, se hará entrega del Premio Norbienestar.

Zona expositiva y talleres para personas mayores.

Además del Congreso Internacional, el recinto Luis Adaro acogerá una feria expositiva de empresas que podrán mostrar sus servicios y productos destinados a contribuir al bienestar de las personas mayores y a la optimización del trabajo de las personas cuidadoras, así como ofrecer servicios relacionados con la economía plateada.

El Encuentro también contará con un total de ocho talleres destinados a personas mayores. Todos aquellos interesados podrán acudir gratis y sin necesidad de inscripción previa a talleres de risoterapia, destrezas digitales, baile o taichí, entre otros.

Más información en www.cecoec.es.