¿Aún no te has vacunado de la gripe? En Asturias te lo facilitan en 30 centros sin cita previa por toda región
La campaña busca ampliar la inmunización de la población frente a la enfermedad, cuya incidencia va en aumento
El Servicio de Salud del Principado (Sespa) prorroga una semana más la vacunación contra la gripe, sin cita previa y en horario de 16:00 a 20:00 horas, en 30 centros de salud y consultorios repartidos por todas las áreas sanitarias. Esta iniciativa tiene como objetivo ampliar la inmunización de la población frente a la enfermedad, cuya incidencia ha aumentado en los últimos días.
Desde el inicio de la campaña, el pasado 14 de octubre, el Sespa ha administrado 236.477 dosis. De ellas, 158.894 fueron para personas de 64 o más años, lo que representa un 53% de cobertura vacunal en este sector de la población. Por su parte, el grupo de menores de cinco años alcanza un 47,81% de cobertura.
Seguridad y eficacia
Salud recuerda que las vacunas son seguras y eficaces, y constituyen además la mejor herramienta para prevenir la enfermedad, que puede causar complicaciones graves especialmente en personas mayores, menores entre los 6 y los 59 meses, mujeres embarazadas y población con enfermedades crónicas.
La campaña de vacunación persigue, además de la inmunización de los grupos más vulnerables, la de aquellos colectivos con mayor exposición laboral, como los profesionales sanitarios y sociosanitarios.
De forma paralela, hasta el 31 de marzo de 2026 se mantendrá la vacunación frente al virus sincitial, causante de bronquiolitis en recién nacidos, entre los que ya se ha superado el 90% de cobertura. También han recibido la profilaxis 2.394 mujeres embarazadas.
Las autoridades sanitarias recomiendan a las personas que presenten síntomas respiratorios, como tos, estornudos o congestión nasal, el uso de mascarilla en los espacios cerrados, y especialmente, en centros sanitarios, residencias de mayores y transporte público. Lavarse las manos con frecuencia, ventilar los espacios de forma adecuada y cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar son medidas que también ayudan a frenar la propagación de los virus.
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero