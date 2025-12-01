Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Aún no te has vacunado de la gripe? En Asturias te lo facilitan en 30 centros sin cita previa por toda región

La campaña busca ampliar la inmunización de la población frente a la enfermedad, cuya incidencia va en aumento

Una vacuna de la gripe inyectable.

Una vacuna de la gripe inyectable. / Carsten W. Lauritsen

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) prorroga una semana más la vacunación contra la gripe, sin cita previa y en horario de 16:00 a 20:00 horas, en 30 centros de salud y consultorios repartidos por todas las áreas sanitarias. Esta iniciativa tiene como objetivo ampliar la inmunización de la población frente a la enfermedad, cuya incidencia ha aumentado en los últimos días.

Desde el inicio de la campaña, el pasado 14 de octubre, el Sespa ha administrado 236.477 dosis. De ellas, 158.894 fueron para personas de 64 o más años, lo que representa un 53% de cobertura vacunal en este sector de la población. Por su parte, el grupo de menores de cinco años alcanza un 47,81% de cobertura. 

El plan de vacunación sin cita previa.

El plan de vacunación sin cita previa. / Principado de Asturias

Seguridad y eficacia

Salud recuerda que las vacunas son seguras y eficaces, y constituyen además la mejor herramienta para prevenir la enfermedad, que puede causar complicaciones graves especialmente en personas mayores, menores entre los 6 y los 59 meses, mujeres embarazadas y población con enfermedades crónicas. 

La campaña de vacunación persigue, además de la inmunización de los grupos más vulnerables, la de aquellos colectivos con mayor exposición laboral, como los profesionales sanitarios y sociosanitarios.

De forma paralela, hasta el 31 de marzo de 2026 se mantendrá la vacunación frente al virus sincitial, causante de bronquiolitis en recién nacidos, entre los que ya se ha superado el 90% de cobertura. También han recibido la profilaxis 2.394 mujeres embarazadas.  

Noticias relacionadas y más

Las autoridades sanitarias recomiendan a las personas que presenten síntomas respiratorios, como tos, estornudos o congestión nasal, el uso de mascarilla en los espacios cerrados, y especialmente, en centros sanitarios, residencias de mayores y transporte público. Lavarse las manos con frecuencia, ventilar los espacios de forma adecuada y cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar son medidas que también ayudan a frenar la propagación de los virus.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
  2. Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
  3. Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
  4. Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
  5. Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
  6. Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
  7. La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
  8. Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero

Asturias vence la batalla al Sida (aunque aún hay casos y más son en hombres), pero Salud pide no bajar la guardia

Asturias vence la batalla al Sida (aunque aún hay casos y más son en hombres), pero Salud pide no bajar la guardia

Este es el “Top-10” inversor del Principado para 2026, y las carreteras están en quinto lugar

Este es el “Top-10” inversor del Principado para 2026, y las carreteras están en quinto lugar

¿Aún no te has vacunado de la gripe? En Asturias te lo facilitan en 30 centros sin cita previa por toda región

¿Aún no te has vacunado de la gripe? En Asturias te lo facilitan en 30 centros sin cita previa por toda región

Laviana se llena de luz y actividad por Navidad

Laviana se llena de luz y actividad por Navidad

Las paradas en ArcelorMittal y la cancelación de contratos de Windar contraen la industria asturiana

Las paradas en ArcelorMittal y la cancelación de contratos de Windar contraen la industria asturiana

La DGT ya vigila a los conductores asturianos en las carreteras secundarias: el dispositivo que no ves y por el que sancionan con 200 euros y 6 puntos del carnet

La DGT ya vigila a los conductores asturianos en las carreteras secundarias: el dispositivo que no ves y por el que sancionan con 200 euros y 6 puntos del carnet

¿Cuánto aumenta el personal educativo y su coste en 2026 por el “Pacto Educa” y les escuelines? Así queda el cómputo para el próximo año

¿Cuánto aumenta el personal educativo y su coste en 2026 por el “Pacto Educa” y les escuelines? Así queda el cómputo para el próximo año

Inversión en la Variante de Pajares: 13 millones para señalizacion

Inversión en la Variante de Pajares: 13 millones para señalizacion
Tracking Pixel Contents