Herido un conductor al salirse de la vía y caer por un desnivel de dos metros en Llendelabarca (Valdés)
El lesionado, que pudo salir por sus propios medios del vehículo, fue trasladado al Hospital de Jarrio para más pruebas
Un conductor resultó herido en la tarde de este lunes al salirse de la vía en la localidad valdesana de Llendelabarca y caer por un desnivel de dos metros. Los bomberos del SEPA del parque de Valdés acudieron al accidente. A su llegada, el conductor y único ocupante del turismo estaba fuera del vehículo. Lo evacuaron hasta la ambulancia y realizaron tareas de seguridad. El herido fue trasladado para más pruebas al Hospital de Jarrio.
Lo evacuaron inmovilizado con collarín en la camilla nido hasta la carretera donde esperaba el equipo de Atención Primaria de Trevías y una ambulancia de soporte vital básico de Luarca, movilizados por el SAMU. El aviso al 112 Asturias fue a las 17.49 horas. El hombre ya había sido rescatado a las 18.43, y los bomberos habían regresado a base a las 19.51. La Guardia Civil de Tráfico se encargó del atestado de este accicdente.
