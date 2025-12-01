Laviana se llena de luz y actividad por Navidad

El Ayuntamiento de Laviana ha diseñado un amplio y variado programa de actividades para celebrar estas fiestas navideñas, con propuestas dirigidas a todos los públicos y repartidas por diferentes puntos del concejo. Talleres infantiles, espectáculos culturales, iniciativas deportivas, conciertos, acciones solidarias y eventos tradicionales protagonizan una programación que busca fomentar la participación vecinal, el espíritu navideño y la convivencia.

Entre las numerosas actividades destacan especialmente las siguientes:

Encendido del alumbrado navideño. El viernes 12 de diciembre, a las 20.00 horas, la Plaza del Ayuntamiento se llenará de luz y color con el tradicional encendido navideño. Este acto inaugural, que contará con grandes sorpresas para los asistentes, marcará el comienzo oficial de las fiestas en el concejo.

Recepción de Papá Noel / Cedida a LNE

Recepción de Papá Noel. El martes 23 de diciembre, a las 18.30 horas, el Kiosco de la Música será el escenario de la llegada de Papá Noel, que vendrá acompañado de un concierto a cargo de Bras Rodrigo. Los más pequeños tendrán la oportunidad de entregar sus cartas y vivir un momento mágico en familia.

Campamento de Navidad. Del 22 de diciembre al 7 de enero se llevará a cabo el Campamento de Navidad, dirigido a niños y niñas de entre 4 y 12 años. Una propuesta educativa y lúdica que ofrece actividades variadas durante las vacaciones escolares. Las inscripciones deben realizarse a través de los Servicios Sociales (teléfono 985 61 13 55).

"Gametruck" o sala de juegos móvil / Cedida a LNE

Visita del Príncipe Aliatar. El mensajero de los Reyes Magos recorrerá los pueblos del concejo los días 2, 3 y 4 de enero, recogiendo las últimas cartas de los niños y niñas. Una tradición entrañable que mantiene la ilusión previa a la llegada de SS.MM. los Reyes Magos.

Cabalgata. La tarde del lunes 5 de enero tendrá lugar la esperada Cabalgata con la visita de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente. Sus Majestades recorrerán las calles del concejo para saludar a los vecinos y repartir ilusión en la noche más mágica del año.

Visita del Príncipe Aliatar. / Cedida a LNE

Además de estas citas destacadas, el programa incluirá competiciones deportivas como el XXXVI Cross de Navidad (martes 16 de diciembre, 10.45 horas) y la XXII San Silvestre (31 de diciembre a partir de las 11.00 horas), conciertos como el de la "Escuela de Jazz y Música Moderna COHMPASION" (jueves 18 de diciembre, 19.00 horas) o el de la Banda de Música de Laviana (sábado 20 de diciembre), actuaciones familiares como el Tributo a Disney (viernes 19 de diciembre, 18.30 horas) y talleres creativos repartidos por localidades como El Condao, Canzana, Barredos, Villoria, Campumuyau, Ribota o Tolivia, entre otros.

También se desarrollarán actividades tecnológicas, como los talleres de juegos educativos online y aplicaciones de realidad aumentada organizados en el Telecentro, además de acciones solidarias como la actuación "Voces por Benín" (sábado 3 de enero, 12.00 horas).

Con esta programación variada y completa, Laviana se prepara para vivir unas fiestas navideñas llenas de ilusión, participación y espíritu de unión.

Histories que viaxen

Laviana llevará a distintos puntos del concejo diferentes películas a proyectar en diciembre y enero

Una de las grandes apuestas navideñas de Laviana es el ciclo de cine que recorrerá durante diciembre y enero numerosos pueblos del concejo con el objetivo de llevar el séptimo arte a cada rincón del municipio.

Una niña ve una película mientras come palomitas / Cedida a LNE

Se ofrecerán dos sesiones en cada localidad en horario de tarde, con películas diferentes para que los asistentes puedan disfrutar de una oferta variada. Todas las proyecciones se realizarán en una pantalla gigante equipada con proyector láser y sonido profesional de alta calidad, garantizando una experiencia cinematográfica inmersiva independientemente del espacio. Además, el ciclo contará con un atractivo añadido: palomitas gratis para todos los asistentes, una forma de reforzar el ambiente festivo y familiar de la actividad.

Ayuntamiento de Laviana / Cedida a LNE

El calendario es el siguiente: día 19 de diciembre, en Villoria; día 20 en Tolivia, día 21, en Campumayau; día 22, en Bargana; día 23, en Boroñes; día 24, en Tiraña; día 25, en Canzana; día 26, en Soto Llorio; día 27, en Ribota; día 28, en Lorio; día 29, en Fechaladrona; y día 30, en Puente Arcu. En enero: día 2, en La Ferrera; día 3, en Barredos; día 4, en Entralgo y día 7, en El Condao.

Con esta programación, Laviana apuesta por descentralizar la oferta cultural y convertir el cine en un punto de encuentro para los pueblos del concejo, fomentando la convivencia, el ocio y la participación vecinal.