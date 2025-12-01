La marca de la calidad de Faba Asturiana, en manos de una gestora

La Identificación Geográfica Protegida (IGP) Faba de Asturias está en manos de una gestora. Así lo ha resuelto la Consejería de Medio Rural después de que no se presentaran candidaturas a las elecciones para renovar el consejo regulador, que presidía Sergio Suárez, productor de Coaña desde hace cinco años. Así se ha publicado este mismo lunes 1 de diciembre en el BOPA.

El pasado octubre el consejo informó de lo ocurrido a sus asociados, que tenían previsto votar para renovar los cargos el día 27. Sin embargo, la ausencia de candidatos por parte del censo envasador/productor y la negativa del pleno del consejo a prolongar el mandato de la junta directiva vigente hizo necesario dar el paso de informar al Principado para poner en marcha la gestora de la marca.

Ésta estará formada por cuatro personas: Isabel Rubio, Celia Vallina, Francisco Pérez-Puchal y Gerardo Nieto (por parte de Campoastur). Según los estatuos, la comisión deberá garantizar la celebración de elecciones, que tiene que convocar en menos de un año. Además, se ocupará de forma ordinaria de los asuntos de gestión de la marca. Pérez-Puchal, que forma parte de la nueva directiva (elegida hace algo más de una semana) de COAG-Asturias, lideraba la única candidatura presentada por parte del censo de productores.

Polémica con Ternera Asturiana

Lo ocurrido en la IGP Faba de Asturias recuerda a lo que pasó con la IGP Ternera Asturiana, la más grande de Asturias con más de 6.000 asociados. En este último caso el proceso electoral estuvo rodeado de polémica por un enfrentamiento entre el consejo regulador saliente y el Principado debido al nombramiento, por parte de la administración regional, de una gestora que fue rechazada por la junta directiva anterior. Todo acabó en los tribunales para finalmente imponerse la decisión del consejo regulador, que optó por mantener el control de la IGP Ternera Asturiana hasta poder celebrar las elecciones. Éstas fueron el pasado 22 de noviembre y fueron elegidos, por parte de los ganaderos, Luis Fernando Martínez Barbón, y por parte de los elaboradores, Benfer.

Renovaciones

Este 2025 ha sido un año de renovaciones en los consejos reguladores de denominaciones de origen (DOP) e IGP. En muchos no hubo falta celebrar elecciones al haber un solo candidato. Fue el caso de las DOP Cabrales, Gamonéu, Sidra de Asturias, Vino de la Tierra de Cangas del Narcea o Productos Ecológicos (2024). En el caso de las DOP Afuega´l pitu y Casín tienen pendiente celebrarse, y las de la IGP Miel de Asturias -la más reciente de todas las marcas que hay en el Principado- serán en 2026.

La excepción por falta de candidatos fueron las citadas de Faba y Ternera Asturiana. La última ya tiene encarrilada su nueva etapa y en la primera tienen un año por delante para renovar sus órganos de gobierno.