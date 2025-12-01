Los momentos más especiales los endulza Ovetus
La confitería ovetense trae la mejor selección de turrones, mazapanes y bombones artesanos para disfrutar de estas Navidades
A. A.
Si hay un nombre que es sinónimo de tradición y buen gusto en el arte de endulzar momentos ese es Ovetus. La conocida confitería ovetense vuelve por estas fechas a sorprender con algunas de sus creaciones más originales para que te conviertas en el perfecto anfitrión y disfrutes con los tuyos.
Turrones, mazapanes, bombones o polvorones son algunas de las opciones que la confitería ofrece a los clientes más exigentes y que buscan acertar en sus mesas con una apuesta segura.
Una de las especialidades de la casa es el inconfundible turrón, hecho siempre de manera artesanal y con una amplia variedad para que elijas el que más te guste. Aunque sin duda, si ha un favorito por estas fechas es la variedad pistache, uno de los más vendidos en la confitería y que destaca por su cobertura de chocolate, mantequilla artesana, almendra marcona, azúcar y pistacho natural.
Cobertura de chocolate, nata, almendra marcona y azúcar son los ingredientes de este postre que no puede faltar en tu mesa en estas fiestas. Una propuesta diferente para los amantes del dulce.
Uno de los dulces que nunca faltan por estas fechas son los mazapanes, elaborados con un 70% de almendra marcona y azúcar. Y junto a los mazapanes, los indiscutibles polvorones que en Ovetus se hacen a base de almendra marcona, harina, mantequilla y azúcar.
Sin duda una de las especialidades de la casa son los bombones. En Ovetus los puedes encontrar de trufa cacao, trufa fideo, manga de almendra, manga guinda, dos avellanas o en distintas variedades de praliné.
