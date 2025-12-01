La Navidad más cara de la historia tensiona el bolsillo de los asturianos: la increíble cifra de gasto por persona que se prevé / .

Las ya cercanas fiestas navideñas se perfilan como las más caras de la historia, según consenso generalizado entre los expertos en materia de consumo. Un reciente estudio de la Asociación Española de Consumidores (AEC) concluye que el gasto medio por español –incluyendo alimentación, ocio y regalos– alcanzará los 1.300 euros, una cifra superior en 200 euros respecto al año pasado y que no necesariamente implica que se vayan a comprar más artículos sino que probablemente se gaste más para comprar menos pero más caro que el año pasado. En Asturias esa cifra es ligeramente inferior: 1.222 euros; las tres partidas que más gasto generarán en el Principado son la compra de juguetes (277 euros per cápita), el ocio (265 euros) y el gasto alimentario (245 euros).

La principal causa del encarecimiento de la Navidad es el aumento acumulado de la inflación durante el último año; en noviembre, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa anual en el 3,2%, dos décimas por encima de la del mes anterior. Este contexto inflacionario afecta a todas las categorías de gasto y tiene un efecto directo en el bolsillo del consumidor.

Según los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) que elabora el INE, 17 de los 55 grupos de alimentos que se monitorizan arrastraban más de un 5% interanual de subida en octubre. Y dentro de esa selección, varios productos cotidianos avanzan a ritmos propios de una crisis inflacionaria con los huevos (22,5 % de incremento), el café (19,4%), la carne de vacuno (17,8%) y el chocolate (16,1%), en cabeza.

La lista de alimentos cuyos precios se han disparado no termina ahí. También han registrado subidas importantes la carne de ovino y caprino (+7,7%), el pescado fresco o refrigerado (+7,2%), la mantequilla (+7%), los frutos secos (+7%), la fruta fresca (+6,3%), el pescado congelado (+6,2%) y la leche entera (+5,6%). En total, el INE contabiliza 34 productos de una muestra de 200 con subidas superiores al 5%, y la mitad son alimentos.

Si bien la inmediatez de la Navidad se nota en todas las tiendas, las pescaderías bullen estos días como nunca en el año porque la gente, consciente de la que se avecina, ya ha comenzado a adelantar las comprar de materia prima para los menús navideños. Lo confirma el pescadero avilesino Juan Manuel Ferrero, con más de 30 años de experiencia en el sector: "Pues sí, ya se están haciendo compras pensando en la Navidad. Entre otros productos, son buenas fechas para adquirir lubina y dorada y los más previsores compran ahora que los precios aún no se han disparado para congelar. De ese modo, se aseguran de tener el producto y, ademas, a precios más bajos de los que seguro que se marcarán según avance diciembre".

Cuánto pueden subir los precios del pescado, uno de los reyes de las mesas navideñas, es algo que Ferrero no se atreve a predecir porque, como explica, "depende de muchos factores". A saber: "El tiempo que venga y cómo podría condicionar la actividad de la flota pesquera, la abundancia o penuria de capturas y la mayor o menor demanda según la disponibilidad e dinero que tenga la gente". No obstante, en anteriores navidades es habitual que el pescado y el marisco se encarezca entre el 10 y el 50 por ciento, con productos "top" que llegan incluso a doblar su precio, como los percebes y las langostas o los besugos y virreyes.

En todo caso y hablando de consumo, como sentencia con sabiduría popular el pescadero Juan Manuel Ferrero, "a quien el tanque de ‘gasolina’ no le da para llegar a Oviedo, queda en Lugones"

Regalos y juguetes: la ilusión que no falte

El informe de la Asociación Española de Consumidores también detalla en qué se gastará más. Según la encuesta, las partidas de regalos y juguetes serán las que acaparen la mayor parte del presupuesto navideño de los hogares españoles. Este dato confirma que, pese a las dificultades económicas, las familias priorizan mantener la ilusión. Sin embargo, este aumento en el gasto no se traducirá necesariamente en más productos, sino en un mayor desembolso por los mismos, un efecto que se notará también en otros sectores como la hostelería.

En cuanto a los canales de compra, un 36% hará sus compras a través de los comercios físicos y un 64% las realizará a través de internet; si la pregunta es conjunta, es decir, si se pregunta al consumidor si usará ambos canales el dato es rotundo, el 96% hará sus compras combinando ambos canales.

Por último, en cuanto al medio de pago, el abono mediante tarjeta bancaria gana por un porcentaje altísimo. Así, un 87% de los consumidores indican que prefieren usar la tarjeta a la hora de hacer los pagos frente al abono en efectivo.