Noviembre, mes negro para las cercanías en Asturias: récord de supresiones

Las cercanías de Asturias han atravesado un mes de noviembre crítico, con más de una treintena de supresiones de servicios —más de una al día—. Las incidencias se han concentrado especialmente en las líneas que operan en ancho de vía convencional, es decir, los trenes que comparten espacio con los de alta velocidad.

La red de cercanías del Principado, gestionada por Renfe, dependiente del Ministerio de Transportes, cuenta con ocho líneas. Las tres primeras —C1 (Gijón-Oviedo-Puente de los Fierros), C2 (Oviedo-El Entrego) y C3 (San Juan de Nieva-Llamaquique)— son las que registran más usuarios al conectar los principales núcleos de población. Es en estas donde se concentran los problemas, que se han acentuado durante noviembre. El resto de líneas corresponden al ancho métrico (antigua Feve), aún pendiente de renovación.

Noviembre ha sido un mes de récord: las 33 supresiones registradas hasta el 27 de noviembre superan cualquier cifra de meses anteriores. La semana pasada fue la más crítica, con 17 cancelaciones, frente a las solo 3 de octubre. A estas cifras se suman un reguero de incidencias y retrasos.

¿Cuál es el motivo de estos problemas? Según fuentes ferroviarias, hay dos claves: las averías en los trenes actuales y la falta de material rodante. Renfe tiene 17 convoyes destinados al servicio de cercanías en ancho convencional, aunque en condiciones normales solo 15 están operativos, ya que dos unidades permanecen en taller.

La semana pasada se acumularon fallos técnicos. Un tren se quedó parado en Avilés por un fallo en los disyuntores, los aparatos eléctricos que abren el paso de la corriente. Otro convoy sufrió una avería por la entrada de agua en la cabina.

Desde el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) advierten de que la situación de las unidades “cada vez va a peor” debido al estado en el que se encuentran los trenes.