Los nueve restaurantes asturianos para esta Navidad que recomienda una importante guía gastronómica

Buscar sitio para comer, cenar o merendar en Navidad puede ser misión imposible. Por suerte, Asturias tiene una gran oferta gastronómica cuyo reconocimiento va en aumento. Este año, acaba de colar nueve restaurantes, bares, vinotecas y cafeterías a la Guía Reposol. Son cerca de una decena de "soletes", como se conoce a esta distinción, con un ambiente que se vuelve más especial en las fiestas navideñas.

Los "Soletes" son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible. Se distinguien por una pegatina amarilla y en España hay más de 5.000 los establecimientos. El Principado cuenta con 122 "Soletes" tras incorporar los nueve locales navideños. Están repartidos por toda la región y ofrecen diferentes propuestas. Desde pastelerías como "La Gloria" en Mieres o "Verde menta", en Villaviciosa, a sidrerías con una larga trayectoria como "El Polesu", en Cangas de Onís.

Estos son los nuevos Soletes de Navidad en Asturias:

‘La Gloria’, en Mieres

‘El Polesu’, en Cangas de Onís

‘La Caja de Pandora’, en Avilés

‘Restrepo’, en Grandas de Salime

‘Exencia’, en Langreo

‘Verde Menta’, en Villaviciosa

‘Infierno’, en Gijón

‘The Pantry by Éleonore’, en Salinas

‘Casa Chema’, en Oviedo.

Conventos de premio

La distinción a congregaciones religiosas es la gran novedad de esta entrega de "Soletes". Los mejores hornos conventuales reciben su premio por las recetas centenarias heredadas de sus hermanas y su desempeño artesanal, que en algunos casos guardan la tradición de toda una provincia. Las clarisas de Llerena (Badajoz), las hermanas del Monasterio de las Comendadoras de Santiago en Granada o las religiosas del convento cisterciense de Teror en Las Palmas figuran entre los 27 monasterios premiados repartidos por toda España.

Soletes Guía Repsol

Los Soletes son la calificación más joven de Guía Repsol dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente. Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver.

Nacieron en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos, con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.