Las paradas en ArcelorMittal y la cancelación de contratos de Windar contraen la industria asturiana

Las paradas de instalaciones en ArcelorMittal y la cancelación de contratos en Windar Renovables han frenado en seco el incremento de la producción industrial en Asturias. El Principado registró en octubre una caída interanual de la actividad fabril del 5,9%, con lo que se quiebra una serie de cinco meses consecutivos al alza, según las estadísticas de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos y Industriales (Sadei).

En octubre se inició la parada del sinter "A" de ArcelorMittal en Gijón para abordar mejoras y fue en ese mes cuando surgieron los problemas en el horno alto "B", que obligaron a detenerlo y dos meses después sigue inoperativo al no conseguir la multinacional arrancarlo con estabilidad. Esas paradas, a las que se ha sumado ahora la de la línea de decapado de Avilés para completar una inversión de mejora de 18 millones, han desencadenado recortes de producción en la mayoría de las instalaciones de ArcelorMittal en Asturias y la activación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que tiene aprobado la compañía hasta final de año.

En octubre también empezó a notarse en Asturias la cancelación de proyectos de eólica marina en Estados Unidos por la política proteccionista de Donald Trump. Empresas como Windar Renovables se han quedado sin la actividad ya programada, lo que se ha traducido en regulaciones de empleo y efectos en toda la cadena de valor.

Sadei considera claves tanto las paradas de Arcelor como los contratos fallidos de la eólica marina en el cambio de tendencia de la producción industrial asturiana, que registró en octubre una caída del 5,9%.

Los analistas de Sadei vinculan la parada del horno alto con una caída del 16% en la rama de la metalurgia y destacan que "la contracción más acusada en términos interanuales se ha registrado en la rama de fabricación de productos metálicos (un 20,2 %), entre otros motivos por los efectos de las cancelaciones de contratos para fabricar estructuras de energías renovables, y se ha extendido a la siguiente rama del conglomerado metálico, industria transformadora de los metales (‐5,8 %)". Junto a ellas, "tanto la rama de otras industrias manufactureras (‐14,9 %) como la de otros productos minerales no metálicos (‐13 %) han lastrado los resultados mensuales del índice general" de producción industrial.

En octubre se produjo a reducción generalizada en los niveles de producción industrial en Asturias de la que solo se salvan las actividades de alimentación y bebidas, y energía eléctrica y gas, aunque en este último caso el crecimiento, del 13,1 %, se ha producido de forma exclusiva en el segundo componente, ya que la producción eléctrica se ha situado por debajo de los niveles de 2024, según destaca Sadei.