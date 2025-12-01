Los presupuestos de 2026, los más altos (rozan los 7.000 millones de euros), entran en el parlamento e inician un intenso mes de tramitación

El Consejo de Gobierno ha registrado esta mañana en la Junta General del Principado el proyecto de Presupuestos para 2026, que marca un récord de ingresos y gastos, según el Ejecutivo, gracias al aumento de las entregas a cuenta del Ministerio de Hacienda, la continuidad de los fondos europeos y la mayor recaudación tributaria. Las cuentas ascenderán a 6.993 millones de euros, 329 millones por encima de los que están en vigor, lo que supone un incremento del 4,9 por ciento. El consejero de Hacienda y portavoz, Guillermo Peláez, ha dejado en manos el soporte digital del proyecto al presidente del Parlamento, Juan Cofiño, en sustitución de la antigua entrega en papel, ahora mediante código QR.

El gasto social se situará en los 4.637 millones de euros, el 66,3 por ciento del total, y la inversión productiva alcanzará los 1.081 millones de euros, a pesar de haberse reducido el peso de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resilencia, según ha destacado el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, durante la presentación de las cuentas autonómicas.

Despejados los vericuetos de la negociación, con un respaldo ya explicitado por parte de la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, el Gobierno de Adrián Barbón, que coaliga a PSOE e IU-Convocatoria por Asturias, aprobará las terceras cuentas de la legislatura, que son las séptimas para el presidente socialista.

Detalle de la placa que recoge el acceso a los Presupuesto de Asturias para 2026 / Irma Collín

Más gasto en Educación y emergencias

El documento detalla un incremento de la inversión en Educación para dar cumplimiento a los acuerdos con el colectivo docente tras las movilizaciones de este año. El Gobierno destaca también el refuerzo de las partidas de prevención y extinción de incendios forestales después de la ola de incendios registrada en verano en el noroeste peninsular.

Vivienda y programa “Alquilámoste”

La vivienda volverá a ser uno de los ejes principales de las cuentas, con la puesta en marcha del programa “Alquilámoste”, que busca movilizar el parque de pisos privados, animando a los propietarios a alquilar con garantías de la administración, y con el impulso a la construcción de vivienda protegida. Esta es una de las banderas de legislatura del Gobierno, que reposa en la gestión del socio Izquierda Unida, que tiene a Ovidio Zapico como consejero.

En el plano político, el Ejecutivo de Adrián Barbón cuenta con el apoyo anunciado por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. PP y Vox anticipan su rechazo al proyecto, mientras Foro mantiene conversaciones con el Gobierno sin acuerdo cerrado; el diputado forista Adrián Pumares no explicita todavía su posición final.

Tras el registro en el parlamento, los grupos parlamentarios de la Junta iniciarán una intensa actividad de evaluación de las tablas numéricas. La oposición de PP, Vox y Foro ha criticado el apretado calendario, si bien PP y Vox ya han dejado más o menos claro que rechazarán el proyecto presupuestario. Foro se ha mantenido negociando hasta la fecha con el Ejecutivo, aunque las conversaciones no parecen haber llegado a buen puerto para conseguir, como mucho, una abstención del diputado florista Adrián Pumares.

Desde el 4 al 15 de diciembre se sucederán las comparecencias en comisión, en las que en horario de mañana y tarde se analizarán los números de las diferentes consejerías y entidades de la administración autonómica. Para el 19 de diciembre se ha programado el Pleno en el que se abordarán las posibles enmiendas de totalidad, y el día 29, casi al borde de las campanadas de final de año, los diputados y diputadas votarán el dictamen final que establecerá la aprobación del presupuesto para 2026.