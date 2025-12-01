Primer encuentro entre Sánchez y Barbón en medio de la refriega política del Huerna: buena sintonía, confidencias y sonrisas

Primer encuentro entre Adrián Barbón y Pedro Sánchez en medio del conflicto político entre el Principado y el Gobierno central, administraciones gobernadas por el PSOE, a raíz del peaje del Huerna. El Ejecutivo autonómico reclama su eliminación tras un dictamen de la Comisión Europea, algo a lo que se niega el Gobierno de Pedro Sánchez.

Esta situación ha provocado mucha tensión entre Asturias y el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, donde las diferencias son evidentes después de la manifestación en Oviedo secundada por el Ejecutivo autonómico, con Barbón a la cabeza.

Un mes y medio después de aquella movilización, Barbón y Sánchez han coincidido en Madrid, en la entrega de los premios Anastasio de Gracia, en el 14º encuentro de la Fundación Manuel Fernández “Lito” (que fue secretario general de UGT del Metal y falleció en 2014). Barbón ha acudido ya que el Principado tiene un acto de reconocimiento en ese acto y ha estado con Sánchez, que representó al Gobierno.

Ambos estuvieron juntos unos minutos en una sala VIP del Auditorio Nacional y entraron a la vez a la sala donde tiene lugar la entrega de premios. Sánchez y Barbón han aparentado gran sintonía, compartiendo confidencias y saludando a los asistentes.

Barbón y Sánchez no se veían desde que el presidente del Gobierno visitó las zonas de Asturias afectadas por los incendios el pasado verano.

El presidente del Gobierno también habló hoy en Madrid con José Luis Alperi, secretario general del SOMA-FITAG-UGT.

En el acto hay una gran presencia asturiana procedente de la UGT, con Javier Fernández Lanero, secretario general, a la cabeza. También asistieron los ministros Elma Saiz, Ernest Urtasun y Óscar López.