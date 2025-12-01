Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primer encuentro entre Sánchez y Barbón en medio de la refriega política del Huerna: buena sintonía, confidencias y sonrisas

Los dos mandatarios han coincidido hoy en una entrega de premios de la Fundación Manuel Fernández Lito

VÍDEO: Así fue el encuentro entre Pedro Sánchez y Adrián Barbón en los premios de la Fundación Manuel Fernández Lito en Madrid

VÍDEO: Así fue el encuentro entre Pedro Sánchez y Adrián Barbón en los premios de la Fundación Manuel Fernández Lito en Madrid

Gobierno del Principado de Asturias

Xuan Fernández

Xuan Fernández

Primer encuentro entre Adrián Barbón y Pedro Sánchez en medio del conflicto político entre el Principado y el Gobierno central, administraciones gobernadas por el PSOE, a raíz del peaje del Huerna. El Ejecutivo autonómico reclama su eliminación tras un dictamen de la Comisión Europea, algo a lo que se niega el Gobierno de Pedro Sánchez.

Esta situación ha provocado mucha tensión entre Asturias y el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, donde las diferencias son evidentes después de la manifestación en Oviedo secundada por el Ejecutivo autonómico, con Barbón a la cabeza.

Un mes y medio después de aquella movilización, Barbón y Sánchez han coincidido en Madrid, en la entrega de los premios Anastasio de Gracia, en el 14º encuentro de la Fundación Manuel Fernández “Lito” (que fue secretario general de UGT del Metal y falleció en 2014). Barbón ha acudido ya que el Principado tiene un acto de reconocimiento en ese acto y ha estado con Sánchez, que representó al Gobierno.

Ambos estuvieron juntos unos minutos en una sala VIP del Auditorio Nacional y entraron a la vez a la sala donde tiene lugar la entrega de premios. Sánchez y Barbón han aparentado gran sintonía, compartiendo confidencias y saludando a los asistentes.

Barbón y Sánchez no se veían desde que el presidente del Gobierno visitó las zonas de Asturias afectadas por los incendios el pasado verano.

El presidente del Gobierno también habló hoy en Madrid con José Luis Alperi, secretario general del SOMA-FITAG-UGT.

Noticias relacionadas y más

En el acto hay una gran presencia asturiana procedente de la UGT, con Javier Fernández Lanero, secretario general, a la cabeza. También asistieron los ministros Elma Saiz, Ernest Urtasun y Óscar López.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
  2. Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
  3. Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
  4. Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
  5. Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
  6. Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
  7. La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
  8. Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero

Vanesa Fernández, sobre la violencia de género hacia las mujeres mayores: "Si ellas no son capaces de dar el paso de denunciar, que la sociedad se anime a hacerlo por ellas"

Vanesa Fernández, sobre la violencia de género hacia las mujeres mayores: "Si ellas no son capaces de dar el paso de denunciar, que la sociedad se anime a hacerlo por ellas"

Primer encuentro entre Sánchez y Barbón en medio de la refriega política del Huerna: buena sintonía, confidencias y sonrisas

Primer encuentro entre Sánchez y Barbón en medio de la refriega política del Huerna: buena sintonía, confidencias y sonrisas

Asturias pone una pica en Rioja: los vinos que hace un conocido elaborador de sidra y que logran el oro entre la crítica gastronómica en Suiza

Asturias pone una pica en Rioja: los vinos que hace un conocido elaborador de sidra y que logran el oro entre la crítica gastronómica en Suiza

Cogersa licita por 31,6 millones la venta de biogás del centro de tratamiento de residuos para un período máximo de 20 años

Cogersa licita por 31,6 millones la venta de biogás del centro de tratamiento de residuos para un período máximo de 20 años

Condenado un furtivo quirosano captado por una cámara de FAPAS portando una escopeta con silenciador en el parque natural de Las Ubiñas-La Mesa

Condenado un furtivo quirosano captado por una cámara de FAPAS portando una escopeta con silenciador en el parque natural de Las Ubiñas-La Mesa

Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más

Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más

Asturias vence la batalla al Sida (aunque aún hay casos y más son en hombres), pero Salud pide no bajar la guardia

Asturias vence la batalla al Sida (aunque aún hay casos y más son en hombres), pero Salud pide no bajar la guardia

Este es el “Top-10” inversor del Principado para 2026, y las carreteras están en quinto lugar

Este es el “Top-10” inversor del Principado para 2026, y las carreteras están en quinto lugar
Tracking Pixel Contents