La respuesta de Medio Rural al enfado de los apicultores en Asturias: 76.000 euros en ayudas por la merma de producción
Más de 60 explotaciones apícolas recibirán este diciembre los fondos, repartidos por el número de colmenares
La Consejería de Medio Rural ha resuelto las ayudas para más de 60 apicultores de Asturias destinadas a mejorar la rentabilidad de sus colmenares, cuya producción se ha visto mermada por el avispón asiático y las condiciones meteorológicas, de gran sequía el pasado verano.
En total son algo más de 76.000 euros que se repartirán entre los citados profesionales en función del número de colmenares. Así las cosas hay explotaciones apícolas que recibirán desde 87 euros a otros que se embolsarán unos 2.500 euros.
En años anteriores el total repartido eran 55.000 euros. Medio Rural destaca que la entrega se adelanta para hacerla efectiva en diciembre. Se benefician de ella 23.423 colmenas frente a las 21.062 del año pasado, lo que supone que se cobran 3,25€ por colmena frente a los 2,61€ del año pasado.
Al límite
El Principado hace efectivas las ayudas en medio del malestar de los apicultores, que han advertido de que están "al límite" y el sector "no aguanta más" tras un año nefasto para la producción sin apenas ayudas. En Asturias la apicultura tiene 1.500 profesionales que se ocupan de unos 30.000 colmenares. Aseguran que atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente y advierten de que la falta de subvenciones y los errores administrativos de la Consejería de Medio Rural están poniendo en riesgo la continuidad de cientos de explotaciones en Asturias.
