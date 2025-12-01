Este es el “Top-10” inversor del Principado para 2026, y las carreteras están en quinto lugar

Los Presupuestos Generales para el año 2026 destinan una cifra récord a la inversión pública con el objetivo de modernizar sus infraestructuras, dinamizar su economía y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos con actuaciones que suponen nuevas infraestructuras o servicios. La hoja de ruta financiera del Principado para 2026 contempla un gasto de capital total de 1.081.110.020 euros, una cifra que se traduce en una inversión de 1.059,90 euros por habitante.

Aunque el presupuesto en inversiones del Principado asciende a 1.219 millones, el dato consolidado de 1.081 millones es el que refleja con mayor fidelidad el esfuerzo inversor real, ya que descuenta las transferencias internas entre los distintos organismos del Principado, evitando así una doble contabilización. Esta inversión constituye una declaración de intenciones que prioriza áreas estratégicas como la vivienda, la transición energética, el fortalecimiento del mercado laboral, la modernización de infraestructuras críticas y la transformación digital. Estos son los 10 programas clave que canalizarán estos fondos:

1. Promoción y Administración de la Vivienda

• Presupuesto Total del Programa: 171.895.386 €

Con la mayor asignación del presupuesto, este programa sitúa la vivienda como la principal prioridad política del Principado. Esta decisión estratégica responde a una confluencia de factores críticos: la creciente demanda social de vivienda asequible, la necesidad de rehabilitar un parque inmobiliario envejecido para mejorar su eficiencia y la urgencia de garantizar la accesibilidad. El objetivo es variado: por un lado, se busca modernizar el parque existente para mejorar su calidad y sostenibilidad; por otro, se pretende ampliar la oferta de vivienda social en alquiler. Esta inversión también busca ser un catalizador para el sector de la construcción y la rehabilitación, generando empleo y actividad económica.

Las actuaciones se concentran en varias líneas de inversión clave, que combinan la rehabilitación a gran escala con la promoción de nuevas viviendas de protección pública. Estas son las principales partidas:

• Modernización Integral de Edificios Residenciales: La partida más cuantiosa, dotada con 39.183.510 €, se destinará a la rehabilitación estructural y energética de edificios, mejorando su habitabilidad y sostenibilidad.

• Ayudas para la Mejora de la Accesibilidad en Viviendas: Con una asignación de 12.144.000 €, este fondo busca eliminar barreras arquitectónicas en edificios residenciales, facilitando la instalación de ascensores, rampas y otras adaptaciones cruciales.

• Mejora de la Eficiencia Energética en Edificios: La sostenibilidad es un pilar fundamental, como demuestra esta línea de 9.797.541 €, que financiará actuaciones en fachadas y cubiertas para reducir el consumo energético y la factura de los hogares.

• Nuevas Viviendas de Protección Pública en Langreo: Este proyecto recibe 7.722.107 € para desarrollar nuevas viviendas de alquiler social en una de las comarcas mineras, una inversión que busca fijar población y contribuir a la cohesión territorial.

• Construcción de Vivienda Social Eficiente en Gijón: Se impulsa la construcción de vivienda pública de alquiler en el concejo más poblado de Asturias con una partida de 7.176.000 €, ampliando el parque de vivienda asequible.

2. Fomento y Gestión Energética

• Presupuesto Total del Programa: 105.436.083 €

La segunda mayor partida de inversión consolida la apuesta estratégica de Asturias por la transición energética. Este programa no solo refleja un compromiso ambiental, sino que también responde a la necesidad de reconvertir el modelo productivo de la región. El objetivo es acelerar el cambio hacia un sistema energético más limpio, eficiente y autosuficiente. Para ello, se promueven cuatro ejes de actuación: el fomento de la eficiencia en hogares y empresas, el impulso del autoconsumo y las renovables, el desarrollo de la movilidad sostenible y el apoyo específico a las comarcas en descarbonización a través de los Fondos de Transición Justa, un instrumento clave que se utiliza de manera transversal en varios programas para impulsar la modernización en los territorios más afectados por el fin de la minería.

Las inversiones se materializan en una serie de convocatorias de ayudas y subvenciones dirigidas a ciudadanos, empresas y administraciones. Estas son las principales:

• Incentivos a la Eficiencia Energética en colaboración con el IDAE: La partida más significativa, con 27.131.454 €, financiará proyectos de ahorro energético en la industria, el sector servicios y los edificios públicos en colaboración con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.

• Programa de Incentivos a la Movilidad Sostenible (MOVES III): Sumando varias partidas, se destinan más de 31 millones de euros a incentivar la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables y a desplegar una red de infraestructura de recarga en todo el territorio. Destacan dos líneas principales que suman 17.878.402 € y 13.237.559 € respectivamente.

• Fomento del Autoconsumo y Almacenamiento Energético: Con una de las partidas más relevantes, dotada con 14.996.963 €, se subvencionará la instalación de paneles fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento en hogares y pymes para fomentar la generación de energía limpia a nivel particular y empresarial.

• Ayudas a la Transición Energética para Pymes: Para que la transición no deje a nadie atrás, se activan ayudas por valor de 6.100.189 €, dirigidas a apoyar a pequeñas y medianas empresas de las zonas afectadas por la descarbonización.

3. Empleo

• Presupuesto Total del Programa: 82.275.066 €

Este programa es el principal instrumento inversor del Principado para fortalecer el mercado laboral. Los fondos se concentran en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) para que actúe como brazo ejecutor de las políticas activas de empleo. El objetivo es dotar al SEPEPA de la capacidad financiera necesaria para implementar programas de formación, incentivos a la contratación, planes de empleo locales y apoyo al emprendimiento, con un enfoque especial en los colectivos con mayores dificultades de inserción.

Notablemente, la inversión de este programa se concentra casi en su totalidad en dos transferencias de capital al SEPEPA, que garantizan la financiación de los programas cofinanciados por fondos europeos y estatales.

• Transferencia para Políticas Activas de Empleo (Conferencia Sectorial): El SEPEPA recibirá 42.571.718 € de fondos acordados con el Estado para financiar una amplia gama de programas de empleo y formación.

• Transferencia de Fondos del Fondo Social Europeo Plus (FSE+): La segunda gran aportación, por un valor de 35.482.322 €, proviene de fondos europeos cruciales para financiar itinerarios de inserción laboral, formación y programas dirigidos a jóvenes y parados de larga duración.

4. Ordenación, reestructuración y mejora de las Producciones Ganaderas

• Presupuesto Total del Programa: 66.735.572 €

El sector primario, pilar de la economía y la identidad rural de Asturias, recibe un respaldo con este programa. La inversión se enfoca en dos objetivos estratégicos: por un lado, modernizar las explotaciones para hacerlas más competitivas, rentables y sostenibles; y, por otro, garantizar la sanidad animal y el relevo generacional en el campo, abordando uno de los mayores desafíos del medio rural. Las actuaciones se centran en apoyar la incorporación de jóvenes, financiar la modernización de infraestructuras, promover prácticas sostenibles y mantener rigurosas campañas de saneamiento.

Las principales líneas de inversión buscan cubrir las necesidades más importantes del sector, desde la sostenibilidad hasta la modernización estructural. Son estas:

• Apoyo a Prácticas Agrarias Sostenibles (PAC): La partida más voluminosa, con 32.270.000 €, compensará a los ganaderos por adoptar prácticas beneficiosas para el medio ambiente, como el mantenimiento de pastos o la ganadería ecológica, en el marco de la Política Agraria Común.

• Modernización de Explotaciones Agrarias: Se destinan 21.000.000 € a ayudas para financiar la construcción de nuevas naves, la compra de maquinaria eficiente y la implementación de tecnologías que mejoren la productividad y el bienestar animal.

• Programa de Sanidad Animal y Saneamiento Ganadero: Para garantizar la salud de la cabaña ganadera y la seguridad alimentaria, se dota con 6.620.000 € este programa esencial para la prevención y erradicación de enfermedades.

5. Carreteras

• Presupuesto Total del Programa: 58.976.035 €

La mejora de la conectividad y la seguridad en la red viaria autonómica es el objetivo de este programa, con el acondicionamiento de trazados, el refuerzo de firmes y la mejora de la seguridad vial. El análisis de las actuaciones destacadas revela un enfoque estratégico que combina grandes proyectos en vías clave, especialmente en el oriente (Caso, Parres) y el occidente (Boal), con una importante partida para emergencias, reconociendo la vulnerabilidad del territorio a fenómenos meteorológicos adversos.

El presupuesto incluye tanto grandes obras de acondicionamiento como partidas para la conservación y la atención a imprevistos.

• Acondicionamiento de la carretera AS-254 (Bueres- La Marea): Uno de los proyectos de obra más relevantes, con una inversión de 5.768.659 €, para mejorar una vía estratégica en el Parque Natural de Redes.

• Acondicionamiento de la carretera AS-12 (Boal - Doiras): Otra actuación destacada, con 5.119.806 €, que mejorará la comunicación en la comarca occidental de Asturias.

• Construcción del Puente Emilio Llamedo en Arriondas: Esta infraestructura recibirá 3.404.372 € para mejorar la movilidad y la seguridad en la capital del concejo de Parres.

• Actuaciones de Emergencia: Se reserva una partida de 4.500.000 € para permitir una actuación ágil y reparar los daños causados por argayos, inundaciones o nevadas, garantizando la transitabilidad de la red.

6. Gestión del agua

• Presupuesto Total del Programa: 46.490.053 €

El programa se centra en la modernización de la gestión integral del ciclo del agua. Los objetivos son mejorar y ampliar las infraestructuras de saneamiento y depuración, adaptar los sistemas al cambio climático y avanzar en la digitalización para una gestión más eficiente. La inversión busca no solo mejorar la calidad de las aguas, sino también explorar nuevas oportunidades de economía circular, como la reutilización de agua regenerada para usos industriales.

Los proyectos más importantes combinan la innovación en los procesos de depuración con la digitalización y la sostenibilidad. Los más relevantes son estos:

• Tratamiento Avanzado de Fangos en la EDAR de Villapérez: Con 6.223.589 €, este proyecto implementará tecnologías innovadoras para el tratamiento de los lodos generados en la principal depuradora de Asturias, mejorando su gestión y valorización.

• Reutilización de Agua Regenerada para Usos Industriales: Esta iniciativa, con 4.100.000 €, es un claro ejemplo de economía circular, permitiendo que el agua tratada cubra las necesidades de la industria cercana y reduzca la presión sobre los recursos hídricos.

• Digitalización del Ciclo del Agua en la Agrupación Nora-Noreña: Dotado con 3.122.000 €, este proyecto implementará sensores y sistemas de monitorización en tiempo real para optimizar el funcionamiento de las redes de abastecimiento y saneamiento.

7. Sistemas de informáticos y de comunicaciones

• Presupuesto Total del Programa: 42.700.759 €

La transformación digital de la Administración del Principado es el motor de este programa. Su objetivo es modernizar los servicios públicos a través de la tecnología, reforzando la ciberseguridad, impulsando el uso de la inteligencia artificial y renovando la infraestructura tecnológica. La estrategia de inversión se articula en torno a tres grandes agregados que aglutinan decenas de proyectos específicos: el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas (17.226.894 €), la adquisición de licencias de software (10.787.045 €) y la renovación de equipos para el procesamiento de información, como servidores y ordenadores (11.481.467 €).

Dentro de estas áreas, destacan proyectos innovadores y estratégicos:

• Inteligencia Artificial: Se destinan fondos a múltiples proyectos, como el desarrollo de nuevas soluciones de IA (300.000 €) y la adquisición de equipos de alto rendimiento para IA (145.200 €).

• Innovación Administrativa: Proyectos como el "Gemelo Digital" de la tramitación administrativa (57.449 €) y la aplicación digital "MiPrincipado" (345.926 €) buscarán unificar y optimizar el acceso a los servicios públicos.

• Refuerzo de la Ciberseguridad: Se fortalece la protección de los sistemas con herramientas avanzadas de seguridad DNS (148.000 €) y sistemas para gestionar accesos privilegiados de forma segura (145.200 €).

8. Investigación y desarrollo tecnológico

• Presupuesto Total del Programa: 40.703.294 €

El objetivo de este programa es potenciar el ecosistema de I+D+i de Asturias como motor de un nuevo modelo económico basado en el conocimiento. La práctica totalidad de los fondos se canaliza a través de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (SEKUENS), que actúa como agente ejecutor de las políticas regionales de innovación. Este enfoque centralizado busca una gestión más eficiente y estratégica de los recursos.

La inversión se articula mediante dos transferencias clave a la Agencia SEKUENS para que esta lance convocatorias de ayudas.

• Financiación del Plan de I+D+i de Asturias: La transferencia principal, por valor de 21.790.000 €, financiará las convocatorias de ayudas a proyectos de I+D+i para empresas, la incorporación de talento investigador y el apoyo a los centros tecnológicos.

• Fondos de Transición Justa para Proyectos de I+D+i: Se destinan 13.600.000 € específicamente a proyectos de innovación y diversificación económica en las comarcas mineras, apoyando la creación de nuevas actividades de alto valor añadido.

9. Promoción turística

• Presupuesto Total del Programa: 38.819.263 €

El objetivo de este programa es consolidar a Asturias como un destino turístico de referencia, sostenible y de alta calidad. Los fondos se destinan a fortalecer el sector a través de la mejora de infraestructuras, el apoyo a la modernización de las empresas del sector, la promoción de la marca Asturias y la gestión de equipamientos culturales clave.

Las inversiones combinan el apoyo directo a las empresas con la mejora de los recursos turísticos públicos.

• Apoyo a la Sostenibilidad de Empresas Turísticas: Con 10.815.626 €, esta línea ofrecerá ayudas a hoteles, restaurantes y otras empresas para que inviertan en mejorar su eficiencia energética y adoptar modelos de economía circular.

• Transferencia a la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural: Se realiza una transferencia de 7.239.749 € para financiar las campañas de promoción del destino y la gestión de equipamientos como la Laboral Ciudad de la Cultura.

• Mejora del Museo de Bellas Artes de Asturias: Se destinan 4.795.529 €, a través de los Fondos de Transición Justa, a la mejora de una de las principales infraestructuras culturales de la región.

• Actuaciones de Mejora en el Camino de Santiago: Con 3.000.000 €, se financiarán actuaciones de mejora y conservación en el Camino de Santiago a su paso por Asturias.

10. Prestaciones sanitarias

• Presupuesto Total del Programa: 36.735.970 €

Este programa tiene como objetivo principal garantizar la capacidad de inversión del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA). La partida principal es una transferencia de capital que asegura que el SESPA disponga de fondos para la renovación de equipamiento tecnológico y la ejecución de obras en hospitales y centros de salud, además de impulsar planes estratégicos clave como el refuerzo de la Atención Primaria.

La inversión se centra en asegurar la capacidad financiera del SESPA y en potenciar áreas estratégicas del sistema sanitario.

• Transferencia de Capital al Servicio de Salud (SESPA): La partida principal, de 33.623.722 €, es esencial para que el servicio de salud pueda llevar a cabo su plan de inversiones en infraestructuras y alta tecnología.

• Impulso al Marco Estratégico de Atención Primaria: Se destina una inversión específica de 2.283.306 € para desarrollar las acciones contempladas en el plan de fortalecimiento de los centros de salud y la atención comunitaria.