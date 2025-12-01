La Universidad impulsará una "gran concertación" para seguir como motor de progreso en Asturias

Reforzar la representación del estudiantado y responder a sus demandas; reorganizar el personal docente, investigador y administrativo; descentralizar centros y departamentos; atraer talento y proyectos científicos "de envergadura"; e impulsar una "gran concertación regional" , con un compromiso con el territorio y los agentes sociales que garantice que la Universidad siga siendo motor del progreso de Asturias.

Estos cinco ejes conforman la hoja de ruta de la Universidad de Oviedo para los próximos años, expuesta por el rector, Ignacio Villaverde, este lunes ante el Consejo de Gobierno y el Consejo Social. Ante ambos órganos desgranó el informe de gestión del curso pasado, en el que destacó los principales "hitos". Entre ellos figuran la programación cultural e institucional del Año Canella, el homenaje a Rafael Altamira o el centenario del nacimiento del profesor Gustavo Bueno, sin olvidar el compromiso del Gobierno del Principado de implantar la matrícula gratuita en todo el ciclo universitario.

Universidades privadas

No obvió Villaverde los proyectos de las universidades privadas para instalarse en Asturias (Oviedo, Gijón y Avilés), ante los que la institución académica no ha ocultado sus recelos y temores. También repasó las actuaciones sobre infraestructuras, en las que destacó, entre otras, la presentación del anteproyecto de ampliación del campus de El Cristo, además del inicio de las obras del edificio de la calle Independencia, la recuperación de las Colonias de Salinas y los avances administrativos vinculados a la futura residencia universitaria de Gijón.

El Consejo de Gobierno aprobó la renovación de los planes de estudio en cinco másteres. El vicerrector de Estudios y Docencia, Juan Manuel Marchante, explicó que el objetivo es: "Mantener una actualización constante de los planes de estudio y garantizar que nuestra oferta académica responde de manera ágil a las demandas sociales, científicas y profesionales Además se aprobó el calendario del curso 2026/2027, que empezará el 9 de septiembre. Se dio luz verde a 40.000 destinados a financiar congresos organizados por personal docente e investigado en 2026. Villaverde informó de la ejecución presupuestaria del tercer trimestre del ejercicio, que se sitúa en una cifra del 62,23 % respecto de los créditos definitivos.