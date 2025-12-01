Vanesa Fernández, sobre la violencia de género hacia las mujeres mayores: "Si ellas no son capaces de dar el paso de denunciar, que la sociedad se anime a hacerlo por ellas"
La directora general de Igualdad del Principado inaugura en Oviedo y en el contexto del pasado 25N una jornada enfocada a visibilizar y prevenir la violencia contra las víctimas de más edad
La directora general de Igualdad del Principado, Vanesa Fernández, ha asistido en Oviedo a la inauguración de la Jornada "Violencia de género en mujeres mayores", que se celebra esta tarde en el Palacio Conde de Toreno de Oviedo al hilo del pasado 25N, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este año, en Asturias, esa jornada reivindicativa estuvo enfocada precisamente a visibilizar la vulnerabilidad de las mujeres de más edad.
La directora general de Igualdad ha recordado hoy el lema de la campaña del pasado 25N, “Oír, ver y no callar”. “Nuestro objetivo es visibilizar esta violencia, que normalmente es la menos conocida, y poner en valor todos los recursos y las acciones que podemos hacer desde el Principado”. El objetivo, añadió, es que “las mujeres víctimas de violencia sepan que tienen los recursos a su disposición y que desde el Principado trabajamos con las víctimas de violencia de género independientemente de su edad”.
Vanesa Fernández ha vinculado la jornada que hoy se está celebrando con el asesinato a manos de su marido en Laviana el pasado mes de julio de una anciana, de 86 años y enferma, la última víctima mortal de la violencia machista. “Vimos, por un lado, que la sociedad no lo denuncia”, manifestó. Para evitar situaciones como esa, indicó, “tenemos que concienciar a la sociedad: si las mujeres no son capaces de dar ese paso, porque tienen una socialización diferente, un aprendizaje diferente, que la sociedad se anime a denunciar y a ponerlo en conocimiento de los recursos especializado”.
La Jornada de esta tarde incluye la conferencia "La violencia de género más invisibilizada", de Mónica Ramos Toro, y una mesa redonda en la que estaba anunciada la participación de Aida Fuentes, Ana Olivares, Begoña Donaire, Trinidad Suárez y María Eugenia López como moderadora.
