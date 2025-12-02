El adelanto de la campaña comercial navideña, con la iluminación y el "black friday", no evita que suba el paro en Asturias en noviembre

El adelanto de la campaña navideña, con el encendido de las luces y las rebajas del "black friday", que ya se extienden a toda una semana, no han evitado que el paro crezca en noviembre en Asturias. El Principado finalizó el mes con 50.996 personas en paro, 107 más que en el mes anterior, lo que supone un incremento del 0,21%.

Asturias ha sido una de las pocas regiones en las que ha engordado la lista del paro en noviembre. También lo ha hecho en las comunidades autónomas vecinas de Cantabria y Castilla y León, en Navarra y, sobre todo, en las turísticas de Islas Baleares y Canarias. El adelanto de la campaña comercial de Navidad, que suele incluir un refuerzo de las plantillas en los sectores del comercio y la logística, no ha conseguido detener en Asturias la subida del paro por tercer mes consecutivo. Además, es precisamente el sector servicios el que registra un mayor incremento de desempleados, con 117 más. También crece el paro en la industria (40 más), la construcción (15) y la agricultura y la pesca (3), mientras que solo se redujo en el grupo de sin empleo anterior (-68).

Por concejos llama la atención que Gijón fue el que registró un mayor incremento de parados, con 116 más, mientras que Oviedo fue el municipio que más recortó sus listas, con 91 menos. Avilés (-6), Langreo (-49), Mieres (-29), también recortaron sus cifras, mientras que Siero (2) las amplió, entre los concejos más poblados

Pese al incremento mensual del paro en noviembre, Asturias tienen 3.700 demandantes menos que hace un año, una caída del 6,76%, que es superior a la media española del 6,23%.

Durante el mes de noviembre se realizaron en Asturias 19.347 contratos laborales, 5.406 menos que en el mes anterior y 607 menos que hace un año. El 31,1% de ellos son indefinidos y el sector servicios fue el destinatario del 81% del total.

La media de afiliados a la Seguridad Social en Asturias se cifró en noviembre en 395.835 personas, 257 menos que el mes anterior (-0,06 %) pero 9.656 más que en el mismo mes del año anterior (2,50%).