Aumenta la preocupación en las cercanías de Asturias, donde no cesan las incidencias: al menos 30 supresiones el lunes
Las heladas afectan al servicio, aunque los ferroviarios advierten que "no debería pasar, se debe al abandono"
Aumenta la preocupación en sectores ferroviarios por las incidencias en las cercanías de Asturias. A los problemas de las últimas semanas en los trenes que operan en ancho convencional y comparten vía con los de alta velocidad, se suma también un reguero de supresiones y retrasos en los convoyes de ancho métrico, los de la antigua Feve. Según datos de Renfe, el lunes hubo al menos 31 cancelaciones en varios servicios.
Hubo diez supresiones en la línea de ancho métrico entre Oviedo y Gijón, seis en la C6, doce en la C4 y tres en la C3. En total, siempre según los datos de Renfe, se cuentan además nueve retrasos. En cualquier caso, sectores ferroviarios advierten de que los problemas afectaron a más servicios. Este martes, por la mañana, también hubo incidencias, con siete cancelaciones y un retraso en las primeras horas del día.
¿Qué está pasando en los servicios? Fuentes ferroviarias apuntan a que muchas incidencias tienen que ver con las heladas, que afectan a la vía y, por tanto, a los trenes. Las unidades suelen tener dos pantógrafos, que son los dispositivos que recogen energía de la catenaria (el cable aéreo) y alimentan el tren.
Cuando hay heladas, uno de ellos suele ir limpiando el hielo y el otro recoge la electricidad. Este funcionamiento da problemas, apuntan los maquinistas, motivo por el cual se disparan las incidencias. "Esto no debería pasar, sucede por el abandono de los trenes", explica un ferroviario.
La flota de cercanías de ancho métrico está pendiente de renovación, con un lote de trenes encargados por Renfe que entrará en servicio, “en principio”, según la última previsión, en 2027. La idea inicial era que en 2026 estuviesen ya funcionando, pero lo que se espera ahora es que el año que viene hagan la homologación.
Pero los problemas también afectan al ancho convencional, que es el que conecta mediante las cercanías los núcleos más importantes de población, como Oviedo, Gijón, Avilés o Pola de Siero, mediante tres líneas. Noviembre ha sido un mes de récord en este apartado: las 33 supresiones registradas hasta el 27 de noviembre superan cualquier cifra de meses anteriores. La semana pasada fue la más crítica, con 17 cancelaciones, frente a las solo tres de octubre. A estas cifras se suma un reguero de incidencias y retrasos.
