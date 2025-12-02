Un barquito de papel abre paso a un Parlamento que por fin escucha: arte e inclusión toman la Junta General

Un lienzo gigante con un barco de papel pegado en el centro preside la entrada de la Junta General del Principado. Sobre sus tonos azules, escrita con caligrafía infantil, la letra de una canción que María Jesús Martin y Humberto Díez cantaron a los presentes: había una vez, un barquito chiquitito… Los dos son alumnos del Centro de Adultos La Arboleya, de Meres, que ayer visitó el Parlamento asturiano con motivo del Día Internacional de la Discapacidad. En el acto, se expusieron 17 cuadros hechos por los alumnos de los 27 centros dependientes de la Fundación Fasad, de entre 18 y 30 años, y debatieron en un pleno inclusivo celebrado en el hemiciclo.

En la primera parte de la visita, un centenar de alumnos enseñaron sus cuadros a las autoridades presentes. Un acto inaugurado por el Presidente de la Junta, Juan Cofiño, acompañado por la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco; el gerente de la Fundación Fasad, Gonzalo González Espina, y el decano de la Facultad de Formación del Profesorado, Celestino Rodríguez.

“El arte no tiene etiquetas”, celebró Marta del Arco en la presentación de la exposición detrás de la cual “hay personas”, motivo por el que el Principado ha tratado de acercar esta realidad a las instituciones públicas. Cofiño, por si parte, invitó a "reflexionar sobre los desafíos a los que se enfrentan, promover la inclusión y abogar por un futuro para ellos accesible y equitativo".

"En la Junta General", remarcó, "queremos, con esta muestra, convertir el Parlamento asturiano en un lugar de encuentro, de dignidad y de memoria compartida; queremos, en fin, sensibilizar a la comunidad parlamentaria y, también, al público en general -pues la exposición coincidirá con las Jornadas de Puertas Abiertas de este mes de diciembre– sobre la diversidad y la igualdad de oportunidades y visibilizar la importancia del arte como herramienta de inclusión".

Detrás de cada cuadro estaba el trabajo y el apoyo de la Fundación Fasad. Su gerente, Gonzalo González explicó que “las actividades socioeducativas se convierten en una vía para conocer mejor a las personas”.

Pleno inclusivo

Tras la presentación, los alumnos bajaron al hemiciclo para participar en un pleno inclusivo. “¡Qué guay!”, exclamó Raquel Sánchez, del centro Villalegre, de Avilés, al llegar a la sala de un parlamento que también es suyo, y que esta mañana abrió sus puertas para escucharlos. “Cuando alguien nos escucha con atención nos sentimos capaces y seguros”, comentó Rosa María Gutiérrez, del Centro de Integración de Candás.

Emocionados, los alumnos tuvieron durante una hora la palabra. “Podemos hacer las cosas con un poco de apoyo; el apoyo también es un derecho”, aseguró Raquel Sánchez. “Gracias por darme la oportunidad de estar aquí hoy”, concluyó. Gratitud era la palabra que se veía en sus ojos. Como expresó Humberto Díez: “Si no nos dejan hablar, nuestras ideas se pierden”. Sin embargo, “cuando nos escuchan nos sentimos importantes”.

Los representantes de los centros fueron enumerando las razones que los llevaron hoy allí. “Queremos ayuda para poder participar en la vida de nuestro entorno”, expresó Víctor Havia. También explicaron la importancia del arte en su día a día. “Me gusta pintar porque puedo expresar lo que siento”, dijo Azucena Álvarez, del centro de La Magdalena, en Avilés. “También hacer postales para las personas que quiero porque es mi forma de demostrarles cariño”, se emocionó.

Así, uno a uno, se convirtieron en parlamentarios por un día: “A veces tengo un lío en mi cabeza y me pongo nervioso (como me está pasando ahora”, reconoció José Luis García ante el micrófono de su escaño. “Por eso pinto, porque me ayuda a expresar mis emociones y puedo comunicarme mejor”, explicó.

Dos formas de ser escuchados (la de la pintura y la de la palabra) que esta mañana se dieron cita en la Junta General con la discapacidad como protagonista. El turno de intervención lo cerraron cuatro estudiantes de la Universidad de Oviedo, que este año acoge por primera vez el programa “Fuerza en la diversidad”, un programa de la Universidad de Oviedo en colaboración con la Fundación Vinjoy y la Fundación ONCE, dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual, con el objetivo de facilitar su acceso al mercado laboral, especialmente en el ámbito de la dinamización social y cultural.

“Es un hito porque es la primera vez que se hace y ayuda a conocer a las personas y saber lo que significa diversidad”, comentó el decano de la Facultad de Formación del Profesorado, Celestino Rodríguez. La alumna que hizo el cierre fue Eugenia Entreríos que agradeció a sus compañeros su trabajo diario y le envió un mensaje a la sociedad: “Nunca olviden que si algo es bueno para nosotros, es bueno para todos”.