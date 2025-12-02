Carlos Martínez Rey, nuevo jefe de la Brigada de Policía judicial de la Jefatura de Asturias
Fue jefe de las comisarías de Irún, Luarca y Langreo, así como jefe regional de operaciones de Cantabria
El Comisario Carlos Martínez Rey regresa a Asturias y se hace cargo de la Brigada de Policía judicial de la Jefatura de la Policía Nacional de Asturias. Martínez Rey fue jefe de las comisarias de Luarca y Langreo, antes de ser nombrado jefe regional de operaciones de Cantabria, el número dos de la jefatura. Ahora ocupará el cargo dejado vacante por Manuel Díaz Faez, actual jefe de operaciones de la Jefatura de Asturias.
Martínez Rey es licenciado en Criminología, además de Master en Ciencias de la Seguridad y de la Criminología, e ingresó en la escala ejecutiva de la Policía Nacional en septiembre de 1995, siendo su primer destino la Jefatura Superior del País Vasco, donde prestó servicios en los Grupos de Información.
Entre 2000 y 2006 ejerció su labor como piloto y jefe de la Base periférica de medios aéreos de la Jefatura Superior del País Vasco. Posteriormente ocupó diversos puestos de responsabilidad en las comisarías locales de Langreo y Avilés.
En 2013, ascendió a la categoría de inspector jefe y fue destinado a la Comisaría Local de Irún, pasando posteriormente a ejercer la jefatura de las comisarías locales de Luarca y Langreo. Los dos últimos años estuvo destinado como jefe refional de operaciones de Cantabria.
