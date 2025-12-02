CC OO pide al Gobierno que allane la inversión de la acería eléctrica de ArcelorMittal en Avilés

El secretario general de federación estatal de Industria de CC OO, Francisco San José, considera "muy complicado" que España emprenda un proceso de nacionalización de ArcelorMittal, tal como se está planteando en Francia, pero sí ve necesario que el Gobierno español facilite las inversiones previstas en la siderúrgica asturiana y el mantenimiento del empleo.

Sobre la reciente aprobación en la Asamblea Nacional francesa de una proposición de ley impulsada por el partido de izquierda La Francia Insumisa (LFI) para la nacionalización de las fábricas de ArcelorMittal, San José señaló que "es preocupante que en un momento en el que se tendría que estar hablando de inversiones a través de los fondos europeos se esté hablando de movimientos puramente nacionalistas en el sentido de la protección del mercado".

San José mantuvo ayer un encuentro con el consejero delegado de ArcelorMittal en España, Philippe Meyran, junto con otros representantes del sindicato a nivel regional y de la sección de la compañía. San José apuntó que "lo importante" es que el Gobierno de España se comprometa a facilitar inversiones como la prevista para el nuevo horno eléctrico de la fábrica de Avilés, "de la mano de compromisos reales, de empleo y de tecnología". Y con respecto a la compañía, pidió "que no juegue con las decisiones de inversión, que yo creo que ya las tiene que haber tomado a nivel estratégico, para presionar a la Unión Europea y a los países".

La reunión con el alto directivo de ArcelorMittal estuvo marcada por la preocupación que sufre la plantilla de la multinacional en Asturias por los problemas para arrancar el horno alto "B" de Gijón y la incertidumbre sobre las inversiones previstas, como la del nuevo horno en las instalaciones fabriles de Avilés. Los representantes de CC OO exigieron a la empresa el mantenimiento del compromiso de invertir para garantizar el empleo y la situación laboral, no sólo de la plantilla matriz si no de los miles de puestos de trabajo que crea la industria auxiliar.

"CC OO va a estar vigilante y nos preocupa especialmente que la compañía sea sensible a esta situación porque lo que pedimos es claridad y cumplimiento de los acuerdos de inversión para garantizar el futuro industrial y el empleo", declaró el secretario general de CC OO de Industria, que también resaltó la importancia de avanzar en la descarbonización. n