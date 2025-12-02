Los criadores de gochu asturcelta de Asturias, alarmados: "Si llega aquí la peste porcina será el fin de la raza"

«Si entra en Asturias, no habrá nada que hacer». Así de claro se expresa Moisés Noval, presidente de la Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta de Asturias (ACGA), sobre el brote de peste porcina africana (PPA) que hay en Barcelona y que tiene en alerta a los productores del ramo no solo en la región, sino en toda España. «Los saltos que da la enfermedad son grandes y sí que puede entrar aquí».

La PPA es una enfermedad altamente contagiosa que está causada por un virus y que es letal para el animal (cerdos y jabalíes) que la contraiga. En Barcelona , en la sierra de Collserola, se llevan a cabo desinfecciones masivas y batidas contra los jabalíes (la UME está implicada) para tratar de acotar en un radio de 20 kilómetros el brote detectado hace una semana que suma varios casos, al alza.

Los criadores de gochu asturcelta de Asturias ven probable que la peste llegue a la región. «Los saltos que da son grandes, el de Barcelona hablan que llegó de Alemania. Además, se habla de los jabalíes como transmisores, pero el principal somos los humanos. Se habla de que la contaminación resiste a la intemperie 100 día, y en carne, 1.000», describe el presidente de ACGA.

Muestra de gochu asturcelta de Agrosiero. / Paula Tamargo

Los criadores están a la expectativa de saber cuántos días llevaba el virus circulando por la zona donde se localizaron los dos jabalíes muertos, lo que dará idea del posible alcance. «No es lo mismo que los casos fueran de hace dos día que de 20... Sería peor», apunta Noval.

Medidas

¿Qué se puede hacer en Asturias? Pues el blindaje es imposible, pero la asociación ha instado a sus socios –cerca de 30 criadores con unos 400 cerdos reproductores de los que 50 son machos– a extremar las medidas de bioseguridad que hay fijadas en la UE para combatir la PPA. Estas pasan por evitar el contacto con la fauna salvaje –jabalíes sobre todo, pero también tejones– con el refuerzo de cierres. «Está el que se llama doble cierre sanitario. En muchas explotaciones tenemos parcelado y aconsejamos que aquellos animales que estén por los recintos en contacto con el exterior se guarden de noche y si extreme ahí el cuidado», describe Moisés Noval. También se ha instado a los cazadores a extremar todas las medidas de higiene y limpieza en su ropa y calzado, coches...

José Antonio Lebredo es criador de gochu asturcelta en Coaña, donde tiene actualmente unos 60. Es muy pesimista. «Esto pinta mal, muy mal... Si entra en Asturias es el fin de la raza», coincide en señalar con Moisés Noval. Lebredo ve muy difícil blindar las explotaciones porque los jabalíes y los tejones «andan muy cerca, es fácil que entren en contacto con los gochos».

Vacío sanitario

Un caso positivo obliga al vacío sanitario, es decir, a sacrificar todos los animales. «Estaría bien que nos dieran alguna ayuda para compensar», dice, muy crítico con la «pasividad» del Principado, ya que de momento la Consejería de Medio Rural no ha actuado al respecto.

En su caso cría gochos fundamentalmente para hacer embutido, no vende mucha carne. El kilo está ahora en 4,5 euros. «Eso es lo que gasta un animal en pienso. Los que nos dedicamos a criar la raza es más bien porque nos gusta, no para hacer negocio. Sería una pena que se perdiera, pero yo lo veo muy negro».