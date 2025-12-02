Eduardo Cosmea, portavoz de la plataforma de autónomos de Asturias: "Estamos asfixiados por impuestos y carga burocrática"

Eduardo Cosmea (Oviedo, 1974) es el portavoz de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos en Asturias, la asociación que apenas tiene unos meses de vida y que el domingo, en el marco de una convocatoria a nivel nacional, reunió a más de 6.000 autónomos en Oviedo. Cosmea, que tiene una empresa de alquiler de equipos audiovisuales, explica las razones del éxito de esta convocatoria y habla del momento que atraviesan los autónomos en la región.

¿Se esperaba ese éxito en Oviedo?

No, para nada, aunque siempre tienes la esperanza. Llegamos a las 9.30 horas a la estación y éramos muy pocos. Cuando abrimos, la Policía nos dice que habría unas 2.000 personas y ya estábamos asombrados. Más tarde nos indican que son 6.000 y aquello daba vértigo. Teníamos ese miedo típico de la primera vez que organizas algo. Queríamos que no hubiese ningún tipo de conflicto, y así fue: la marcha fue totalmente pacífica.

Cómo define la situación de los autónomos en Asturias?

Igual que en toda España. Nuestro lema es que estamos asfixiados, y es cierto: asfixiados por la carga burocrática, las cuotas y los impuestos.

¿Carga burocrática?

La gestión de los impuestos hay que hacerla cada trimestre. Eso conlleva trabajo ajeno al que cada uno desarrolla, porque hay que dedicar tiempo o dinero si contratas una asesoría. Además, no existe una ventanilla única para resolver dudas. No hay un sitio claro al que llamar. Nos está ocurriendo ahora con la facturación electrónica: van a implantar un sistema para que todas las facturas se envíen a Hacienda, pero no explican bien cómo funciona. Ese es nuestro día a día.

Dígame tres prioridades de los autónomos.

La primera son las cuotas. También pedimos la equiparación con los trabajadores por cuenta ajena en cuanto al cese de actividad, bajas por enfermedad y protección social.

¿Se sienten respaldados por el Principado?

A nivel autonómico no estamos tan asfixiados; la mayor carga viene del ámbito nacional. Por eso no queríamos politizar la marcha. Esto viene ocurriendo desde hace 50 años, no es un problema de ahora ni de este u otro Gobierno, es un problema del Estado.

¿Cada día es más complicado ser autónomo?

Se intenta facilitar el camino y se utiliza mucho la palabra emprendedor, que está muy presente tanto en los discursos públicos como en las escuelas. Se habla de inculcar el emprendimiento desde edades tempranas, lo cual puede estar bien, pero no debería presentarse como una figura en sí misma. Nosotros no somos emprendedores en abstracto: somos profesionales, con oficios y actividades concretas. Primero se debe apoyar a las profesiones, a los sectores, a los trabajos reales; y a partir de ahí se generará una red natural de autónomos. Lo que ocurre ahora es que se lanza el mensaje de "hay que emprender" casi como un mantra. No se trata de emprender por emprender ni de ser autónomo por ser autónomo. Esa narrativa, desde mi punto de vista personal, está desvirtuando lo que realmente somos.

¿Qué trasladan los socios?

La palabra más repetida tras la manifestación fue unión. Somos tan autónomos que solemos remar en soledad y cuesta juntarse. Otras movilizaciones fueron un fracaso, pero reunir en Asturias 6.000 personas, incluso con gente que vino desde León, fue muy significativo. Nos hizo sentirnos unidos.

¿Cuánto se paga de cuotas?

Para poder trabajar tenemos que pagar una cuota al Estado, que es como la “licencia” para ejercer. Las cuotas no se ajustan a los ingresos. Un autónomo no tiene salario fijo ni previsión estable. Pedimos que las cuotas se acerquen a la realidad de cada mes. El sistema actual obliga a pagar cuantías fijas y eso genera endeudamiento. Queremos un sistema proporcional, que además ayudaría a reducir la economía sumergida.

Un autónomo del sector servicios que ingresa 2.000 euros al mes, ¿cuánto paga?

Es difícil decirlo. Por ejemplo, yo pago 387 euros de cuota mensual. Eso supone alrededor de un 20% de lo que ingreso para mí, no de lo que facturo.

Dígame alguna situación especialmente llamativa que se haya encontrado.

Tengo un caso personal. Durante la pandemia dejamos de trabajar y yo me busqué la vida haciendo repartos para Amazon. Hice cuatro y facturé en diciembre y enero. Al liquidar, por error, pasé la factura de enero y olvidé anotar la de diciembre porque no tenía el documento. Me pusieron una multa de Hacienda. En ese trimestre ingresé 140 euros y el trabajo me había costado 220, por ese olvido. Y no se puede corregir, está establecido así. No somos administrativos. Ahora tengo cuatro trabajadores y una asesoría, pero cuando estaba solo tenía que hacerlo todo. Cometemos errores porque no somos administrativos y hay desprotección ante Hacienda.

Se quejan también de la falta de apoyo al comercio local

Pedimos apoyo. Muchos autónomos tienen comercios y vemos cómo, cuando se apoya a una gran empresa, se olvida lo que hay en cada calle. Una gran empresa puede crear 1.000 empleos, pero ¿cuántos comercios hay en Oviedo? Cada uno es un trabajador y un empleador. Dos de cada tres puestos los crean autónomos, pymes y micropymes. Un poco de ayuda marcaría una diferencia enorme.

¿Cómo valoran el relevo generacional?

El relevo es complicado por la jubilación. Necesitamos muchos años cotizados y cuesta llegar. Hay muchas altas de autónomos, pero pocos continúan. Se pierden muchos negocios porque esto es una carrera de fondo.

¿Qué sucede si paran?

El cese de actividad es lo que llaman el "paro del autónomo". Nosotros pedimos un seguro de desempleo accesible si se cumplen las condiciones. Menos del 10% de los autónomos que cierran pueden acceder a la prestación, porque los requisitos son muy difíciles.

¿Son más optimistas?

Sí. Desde el jueves, las asociaciones se empezaron a mover. Han entrado abogados y juristas, sobre todo en Madrid y Valencia, para poner negro sobre blanco nuestras peticiones. Queremos pedir cosas lógicas, no privilegios: solo justicia igual para todos.

¿Habrá más movilizaciones?

Sí. El 30N no era el final, sino el principio. Queremos aclarar los puntos del manifiesto y decidir cómo seguir. El ánimo está alto y cada vez más autónomos se acercan.

