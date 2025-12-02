Halagos de Sánchez a Barbón...pero los puentes siguen rotos con el Ministerio de Transportes

Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, no se cansó de repetir elogios hacia Adrián Barbón, su homólogo en Asturias, este lunes en Madrid. "Querido Adrián, que aprendan de Asturias", dijo en su discurso, dirigiéndose directamente al asturiano, durante la entrega de los premios Anastasio de Gracia, en el 14º encuentro de la Fundación Manuel Fernández “Lito” (histórico sindicalista asturiano de la UGT, fallecido en 2014).

La complicidad mostrada entre ambos dirigentes socialistas fue total, con continuas confidencias, apretones de manos y un abrazo final cuando Sánchez abandonó el Auditorio Nacional, justo después del discurso de Barbón.

Los halagos de Sánchez sorprendieron incluso en algunos círculos de la Federación Socialista Asturiana (FSA). En la actual legislatura ambos coincidieron en muchos actos, demostrando siempre buena relación, pero el presidente del Gobierno, en esta ocasión, elevó la capacidad de Barbón, poniendo a su Gobierno de ejemplo frente a otras comunidades gobernadas por el PP.

Esta escena se produjo en un momento en el que las relaciones entre el Principado y el Gobierno central no pasan por su mejor momento a costa del peaje del Huerna y, según varias fuentes consultadas, no altera el pulso que se vive con el Ministerio de Transportes de Óscar Puente. Los puentes siguen rotos.

El Principado pide la eliminación del peaje, Puente la rechaza y las posiciones siguen muy alejadas. No hay visos siquiera de un tímido acercamiento pese a los halagos de Sánchez a Barbón.

Las palabras del presidente del Gobierno dejan claro, además, que de momento el conflicto está encapsulado y solo afecta a la relación con el Ministerio, que consideran el tema del peaje cerrado y solo esperan novedades de Europa.

La ampliación del Huerna, realizada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar (PP), tiene abierto un procedimiento de infracción en la Comisión Europea y lo más probable es que llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Buena relación con otros ministros

Barbón tiene una relación estrecha con otros ministros, como se vio en el mismo acto en Madrid, donde coincidió con Óscar López (Transformación Digital), Elma Saiz (Seguridad Social) y Ernest Urtasun (Cultura), este último del ala de Sumar.

No sucede lo mismo con Puente, peso pesado del Gobierno de Sánchez, que llegó a decir que los políticos asturianos tenían “la agenda desenfocada”, al convertir, según él, el tema del peaje en un asunto trascendental. Lo dijo un día antes de la manifestación convocada en Oviedo pera pedir el fin del peaje, que fue encabezada por el presidente del Principado.

Barbón contestó a aquellas declaraciones, dijo no darse por aludido y recordó su victoria electoral en 2023, cuando el PSOE sufrió un enorme varapalo local y municipal y una gran pérdida de poder a favor del PP.

Los últimos acontecimientos alrededor del peaje dejan claro que el conflicto está muy enquistado. El Principado, de hecho, ha anunciado que presentará un recurso de nulidad sobre la ampliación del Huerna, que es la antesala de ir a los tribunales, algo que no se descarta.