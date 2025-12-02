La IA, al servicio de mejorar la salud de los asturianos: dignósticos de muestras digitales y médicos que cubren los informes clínicos sin escribir

Médicos centrados exclusivamente en el paciente gracias a que la IA (inteligencia artificial) los liberará de la carga burocrática que supone rellenar formularios e historiales clínicos. Diagnósticos rápidos sobre muestras accesibles a todos el mundo a través de un banco digital, sin falta de esperar a disponer de ella físicamente. La IA (inteligencia artificial) tiene su cara más positiva en sus aplicaciones práctica en el campo de la salud.

Así las cosas, en el Gobierno regional están dispuestos a aprovecharlo. El Principado dispondrá de 3,2 millones para avanzar en dos proyectos estratégicos que extenderán los servicios digitales inteligentes en el sistema sanitario: la digitalización de los servicios de anatomía patológica y la implantación de asistentes inteligentes para crear documentación clínica. La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha suscrito este martes con la entidad pública Red.es y el Ministerio de Sanidad el convenio de colaboración que permitirá desarrollar estas actuaciones, basadas en la inteligencia artificial y la analítica avanzada aplicada a la información clínica y de gestión.

En el acto han participado la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, y el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, Juan Fernando Muñoz. También ha asistido el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García.

El proyecto de digitalización de los servicios hospitalarios de anatomía patológica supondrá una inversión de 2,6 millones. De ellos, 1,8 se financiarán a través del convenio y el resto, con fondos propios del Principado.

Diagnóstico

La anatomía patológica, especialidad médica que diagnostica enfermedades a través de la observación de cambios estructurales en los tejidos, es clave para el abordaje de enfermedades como el cáncer. El proyecto permitirá digitalizar las muestras a través de escáneres de alta resolución. Posteriormente, esas muestras se almacenarán en un sistema de información de laboratorio único accesible por todos los centros de la red hospitalaria. De esta manera, se facilitará la lectura por parte de cualquier profesional sin necesidad de enviar la muestra física. Además, el proyecto cuenta con herramientas de inteligencia artificial para el reconocimiento de anomalías, lo que mejorará la precisión del diagnóstico y agilizará los exámenes. La digitalización de los servicios de anatomía patológica abre la puerta a la telepatología, que favorecerá la eficiencia y la colaboración interhospitalaria.

Asistentes inteligentes por voz

La otra iniciativa que se desarrollará con cargo al convenio son asistentes inteligentes que permitirán a los profesionales cumplimentar informes clínicos con la voz. El objetivo es crear un asistente virtual inteligente para personal médico que ayude a crear la documentación clínica de un paciente mediante la transcripción de las descripciones habladas y que las transfiera a la historia clínica electrónica para su uso posterior.

Esta solución reducirá la carga administrativa, al tiempo que favorecerá que el personal médico pueda centrarse exclusivamente en los pacientes. La creación automática de resúmenes y transcripciones garantiza que toda la información importante quede registrada correctamente, de modo que mejora la calidad y homogeneidad de los datos. Los servicios sanitarios podrán utilizar esta información posteriormente, tanto en el seguimiento de los procesos clínicos del paciente como para estudios y análisis de resultados de salud.

El convenio entre Red.es y la Consejería de Salud pone de manifiesto el esfuerzo del Principado para dar continuidad a la transformación digital emprendida hace cuatro años, un proceso que ha mejorado los diagnósticos a través de los datos, ha facilitado la interoperabilidad y ha reforzado la calidad asistencial.