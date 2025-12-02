Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste

Novedades en los billetes de AVE. Renfe anunció esta mañana que los menores de 14 años podrán viajar en todos los trenes Avlo de la compañía por un precio fijo reducido de 5 euros en tarifa Básica (máximo dos billetes de niño por cada viajero adulto). El tren Avlo es el AVE de bajo coste, con capacidad para 581 viajeros y con menos prestaciones (no tiene cafetería). En teoría, el precio del billete es más barato, aunque hay ocasiones en las que eso no sucede. El precio del billete lo fija Renfe en función de la oferta y la demanda de cada frecuencia.

En Asturias, donde hay seis frecuencias de alta velocidad al día por sentido con Madrid, operan dos Avlo al día. “Además, los menores de 4 años que no ocupen asiento viajarán gratis, para lo que deberán obtener el correspondiente billete sin coste (máximo un niño por cada billete de pago)”, explica Renfe.

“Con esta mejora en las condiciones del producto, Renfe refuerza su compromiso con las familias que viajen con niños, ofreciendo billetes de alta velocidad para trayectos de centro a centro de la ciudad al mejor precio y con todas las comodidades que caracterizan a los trenes Avlo”, indica la compañía pública.

El AVE asturiano tiene una oferta fija de seis trenes por sentido al día con Madrid, algunos de ellos con destino final en Valencia o Castellón. En el corredor asturiano de alta velocidad operan en estos momentos tres tipos de trenes: el Alvia, que ya funcionaba antes de la apertura de la Variante; el AVE convencional; y el Avlo, anteriormente citado.

El Alvia tarda unos diez minutos más en llegar a su destino que los otros trenes, que ofrecen servicio desde mayo de 2024. La pretensión del Principado es contar con más frecuencias cuando estén disponibles los trenes modelo 107, ahora en pruebas y encargados por Renfe.