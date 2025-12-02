No solo la luz V-16, la Guardia Civil vigila las guanteras de los coches asturianos buscando la prenda obligatoria que también hay que llevar en 2026: multar con 200 euros y 4 puntos del carnet

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado que es obligatorio disponer de una baliza V-16 a partir del 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Este dispositivo, que sustituirá a los triángulos de emergencia, tiene como objetivo reducir la siniestralidad evitando de los ocupantes del vehículo accidentado deban abandonarlo para colocarlo y avisando al resto de conductores de la zona de que hay un vehículo averiado.

La V-16 funciona de manera totalmente autónoma gracias una tarjeta SIM integrada, sin necesidad de teléfono móvil ni aplicaciones externas. Las compañías de telecomunicaciones no cobran adicionalmente por este servicio, ya que la normativa garantiza una conectividad mínima de 12 años incluida en el precio del dispositivo.

Dado que en el mercado hay más de 200 modelos disponibles, la DGT invita a la ciudadanía a comprobar a través de su web si la baliza que desea comparar está homologada y certificada. Aún así, incide en que los aparatos tienen que estar certificados por los laboratorios técnicos IDIADA o LCOE, que son los autorizados para ratificar que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

Deberán llevar la baliza V-16 los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales, conforme a lo contemplado en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos. En el caso de las motocicletas, se recomienda su utilización por razones de seguridad aunque no existe obligación.

En este marco, la DGT ha "despejado dudas e informaciones falsas" sobre estos aparatos. Entre otras cosas, ha recalcado que los triángulos no son más seguros que la baliza, ya que éstos obligan a abandonar el vehículo y caminar como mínimo 100 metros por la calzada para colocarlos, lo que aumenta el riesgo de atropello.

Además, ha insistido en que disponer de una baliza V-16 será obligatorio a partir del 1 de enero del próximo año, pero que la infracción por no llevarla no será de "hasta 30.000 euros": será considera leve y su sanción será de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización. Para el director general de Tráfico, Pere Navarro, la implantación de la V16 conectada supone "un salto adelante" y sitúa a España como "referente europeo" en seguridad vial. "Permite señalizar sin salir del vehículo, evita riesgos innecesarios y aporta información vital a los demás usuarios de la vía. Los triángulos han cumplido su papel durante veintiséis años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando. Nuestro compromiso es reducir los atropellos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de emergencia", ha explicado.

Eso sí, lo que también será obligatorio seguir llevando en el coche es el famoso chaleco, ya que de no hacerlo te podrían multar con 200 euros y quitarte 4 puntos del carnet.