Otras medidas estrella del Principado en su Presupuesto: mil casas de alquiler sostenible y el impacto de la gratuidad de la Universidad

La consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, en manos de Ovidio Zapico (IU), contará con un 24% más de recursos en 2026 que, principalmente, se destinarán a política de vivienda. El objetivo es poner en marcha el desarrollo de 1.000 pisos "destinados al alquiler asequible". Se suman las que ya están en obra, licitadas o adjudicadas, lo que permite al Principado aspirar a movilizar 1.500 viviendas públicas al final de la legislatura, de modo que el parque residencial de la administración asturiana se situará en torno a las 11.000.

Ese plan de promoción y construcción se apoyará en un criterio "de distribución geográfica equilibrada", tanto en el área central, el Oriente y el Occidente. Aunque la construcción se active este año, Zapico cree que su ejecución se desarrollará entre 2027 y 2028.

Entre las actuaciones destacan 235 viviendas en Avilés, más de 300 en Oviedo y las acordadas ayer en Gijón. En el Oriente, las nuevas viviendas se desarrollarán en Arriondas, Ribadesella, Cabrales, Piloña y Peñamellera Alta. En el Occidente se repartirán en seis municipios: Muros del Nalón, Grado, Puerto de Vega, Salas, Allende y Boal. Además, se levantará vivienda pública con fondos de Transición Justa en San Martín del Rey Aurelio, Sotrondio y Avilés.

La consejería ha duplicado su presupuesto desde 2023 y la política de vivienda dispondrá de 187 millones. Otra de las acciones relevantes será la consolidación del programa "Alquilámoste", que parte con una reserva de un millón de euros, ampliable según la demanda. Además, la consejería de Ordenación del Territorio destina 39 millones a rehabilitación de fachadas, casi 10 a mejora de envolvente térmica en edificios y casi 45 millones se dedicarán a ayudas al acceso a la vivienda.

Ciencia resalta el apoyo a la Universidad

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, destacó en la presentación de los 621,8 millones para su área, el respaldo a la Universidad, que contará con 193 millones de financiación, la mayoría del contrato-programa. Sánchez destacó también la gratuidad de la matrícula que se extiende a todos los grados con rendimiento adecuado y resaltó los másteres serán gratuitos según renta desde el próximo curso. Para ello, el Principado reserva 4,2 millones, ampliables.

Además Sánchez destacó el refuerzo a la atracción y retención de talento con 63,4 millones y la consolidación de la carrera investigadora, con 42,3 millones. Como novedad, se crearán tres centros mixtos con la Universidad (cáncer, investigación cislunar y origen de la vida). Además, se prevé el arranque del CSIC asturiano y se destinarán 8,1 millones para polos de innovación. La partida de minería alcanza 34 millones y se consolidan fondos destinados a la prevención de riesgos laborales.