Mercadona volverá a sorprender a sus clientes en esta nueva edición de su Revista de Navidad, llena de ideas y consejos prácticos para triunfar en estas fechas. Y es que no solo ofrece múltiples recetas originales para preparar un menú completo de manera rápida y sencilla, sino también ideas ‘top’ de maquillajes y peinados para ‘brillar’ en estas fiestas, además de propuestas de regalos que dejarán huella.

Los contenidos de esta nueva edición de la revista responden una vez más a las necesidades de los clientes, a quienes la compañía escucha constantemente para cubrir sus expectativas. Está ya disponible en versión digital (a través de la web de Mercadona) y en formato físico en las tiendas (unidades limitadas).

En cuanto a las propuestas para sorprender con un buen menú, destacan ideas para preparar cócteles y otros aperitivos de vicio; recetas con sabor a tradición (hojaldres, asados, guarniciones…) y para elaborar en tan solo 15 minutos (pulpo con puré de castañas o una crema de gambón y calabaza), secretos de sumiller e incluso consejos para un buen postre: desde cómo cortar la piña hasta cómo crear un rincón dulce o conocer cómo se elabora el tradicional roscón. Y como la decoración también es clave, no faltarán propuestas con menaje desechable y velas.

La Revista de Navidad de Mercadona también ofrece información sobre la Colección Celestial Night, con productos con los que preparar los mejores ‘looks’ de día y noche. Asimismo, incorpora propuestas de peinados sencillos y elegantes, con productos que tratan y cuidan el cabello, y peinados con volumen, además de informar de todo lo necesario para despedir el año.

Mercadona sorprende a sus clientes con sus platos para tomar en casa en Navidad: pulpo con puré de castañas o una crema de gambón y calabaza / MERCADONA

Un surtido pensado para ‘El Jefe’

Mercadona lleva años trabajando en su estrategia de Surtido Eficiente, que se traduce en ofrecer a sus ‘Jefes’ (como internamente denomina a sus clientes) productos con la mejor calidad y al precio más bajo posible. De ahí que la apuesta por la innovación y la mejora constante sea clave en el Modelo de Calidad Total de la compañía, que colabora constantemente con sus interproveedores y proveedores especialistas para dar respuesta a las necesidades reales de sus clientes con productos que cumplan, además, con el principio de la compañía de ‘estar bueno y ser bueno’.