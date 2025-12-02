El mierense Sáenz de Jubera deja la presidencia de TotalEnergies en España

El mierense Javier Sáenz de Jubera, de 68 años, dejará el próximo día 31 la presidencia de TotalEnergies en España, según ha anunciado la compañía. José Ignacio Sanz, consejero delegado, asumirá sus funciones.

Ingeniero de minas y economista, Sáenz de Jubera preside desde hace cinco años la división española de la multinacional francesa TotalEnergies, con 226 empleados en Asturias. Inició su andadura profesional en la Universidad de Oviedo, en el departamento de Electricidad y Electrónica Industrial. Durante los siguientes diez años, desarrolló su carrera en Hunosa. En 1992 se incorporó a EDP ocupando cargos de alta dirección, hasta su incorporación como presidente de TotalEnergies en diciembre de 2020.

El directivo se mantendrá vinculado a actividades del mundo empresarial asturiano. Por ejemplo, desde mañana presidirá la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en Asturias. Además, forma parte de organismos como el "think tank" de energia de Compromiso Asturias XXI, el Consejo Asesor de la Universidad de Oviedo y el Consejo Asesor Candidatura Capital Europea de la Cultura.

En los últimos años, coincidiendo con la recta final de su trayectoria en Total, el mierense ha recibido varios galardones en la región, como el XXVII Premio Asturmanager en 2022 o el Premio Ingeniero del Año 2024.

“Agradezco a TotalEnergies su confianza para dirigir la compañía en un momento tan decisivo, marcado por su transformación en una compañía multienergías y por su compromiso con la transición energética. Ha sido un verdadero privilegio haber formado parte de una de las grandes compañías mundiales. También muchas gracias a todos los excelentes profesionales de TotalEnergies, ya que sin su colaboración, apoyo y compromiso no hubiera sido posible conseguir todo lo logrado en estos años”, ha asegurado Sáenz de Jubera.